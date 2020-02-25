رجاء مجلس المريخ… رسّينا على بر

* أتحدى وأراهن من يجزم بأنه (فاهم)، مجلس المريخ بعمل في شنو!!

* أو أنه (عارف) كيف يفكر، ويخطط لإدارة نادينا الكبير العظيم.. وما هو (فهمه) للمرحلة الآنية التي تضج بالكثير من القضايا التي تحتاج للحسم..

* مثلاً….. ما الجديد في (الدعوة) التي قدمها له الاتحاد لإعادة الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي.. الذي يتحرر المريخ بموجبه من تبعية المفوضية، ويصبح سيد نفسه..؟؟

* بسؤالي لقائد من قواد المجلس عن رأيهم في هذه الدعوة؛ أكد أنهم سيتجاوبون معها إذا وافق الاتحاد على مد المهلة إلى شهرين أو ثلاثة، بدل الثلاثة أسابيع التي حددها.. وعلى أن تنعقد الجمعية بموجب النظام الأساسي ٢٠٠٨م، وليس النظام الأساسي الأخير!!

* وحتى هذه اللحظة، لا ندري هل خاطب المجلس الاتحاد بهذا الشأن أم إنه حسب آراء أعضاء آخرين، لن يكترث للدعوة!!

* اتنين….. القاعدة الحمراء تتساءل.. متى ينفتح باب العضوية على مصراعيه ؟؟ وما المطلوب لاكتسابها..؟؟ وكيف يكتسبها مريخاب الولايات ومريخاب المهجر..؟؟ وهل سيحق للأعضاء الجدد أن يشاركوا في انتخاب المجلس القادم..؟؟

* تلاتة…. تتواتر الأخبار عن سحب بعض المستقيلين لاستقالاتهم.. وفي نفس الوقت يؤكد بعضهم أنهم متمسكون بها.. ويقول رئيس النادي إن الجميع سحبوا استقالاتهم.. وفي جهة أخرى تشير أخبار إلى احتمال أن يتم ضم أعضاء جدد عن طريق المجلس استناداً على حقه بموجب النظام الأساسي الأخير، والذي لم يوضح الاتحاد موقفه القانوني منه حتى اللحظة!!

* أربعة… في الأخبار أن المحكمة قبل أربعة أيام، أمرت بإطلاق سراح سوداكال.. ومع ذلك فهو لا يزال في الحبس..

* الحاصل شنو ما عارفين…… نريد أن نعرف…

* كذلك من القضايا الغامضة موقف الغاني ريشموند.. وموقف المدرب جمال أبوعنجة..

* ختاماً.. رجائي للمجلس ألا يهمل هذه التساؤلات.. وأن يتكرم علينا بإجابات واضحة لا (لولوة) فيها، حتى نكون على بينة من شؤون نادينا.. مع تقديري واحترامي الكاملين له..

آخر السطور

* الحمد لله (الهضربة) في الهلال خفّت شديد.. واستسلم أهله للأمر الواقع…

* يجازي محنك يا مزمل..

* إنت في زول قال ليك الجماعة ديل ناقصين؟؟؟

* مش كفاية عليهم (الصبة) الفي النادي؟؟

* يلقوها منك ولا منها..؟؟

* حوالينا وما علينا يا رب..

* وكفى.

اسماعيل حسن

الصيحة

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