أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020م
الصيحة:
* أسر ضحايا اليرموك تطالب إسرائيل بتعويضات
* متابعة (250) حالة تحوطاً لإصابتها بـ (كورونا) في الخرطوم
* النيابة ترفض الإفراج عن وداد بابكر بالضمان
* القراي: الكتب والقبول بالمجان العام المقبل
الجريدة:
* مواطنو الفردوس يتهمون شقيق المخلوع بالاستيلاء على أراضيهم
* رئيس الطوارئ: الموسم الشتوي بالجزيرة يحتضر
* الحكم على (دسيس مان) بالسجن (4) أشهر
السوداني:
* (109) سفير ودبلوماسي وإداري في قائمة مغادرة وزارة الخارجية
* القراي: تغيير مناهج مرحلة الأساس العام المقبل
* رفع السعر التركيزي لجوال القمح إلى (3) آلاف جنيه
* اغتيال وكيل نيابة
* فيديو يتسبب فلي فصل منسوبين للشرطة
المجهر:
* وفاة الرئيس المصري الأسبق (حسني مبارك)
* السجن (4) أشهر للناشط (دسيس مان) بسبب تهديده رجل شرطة
آخر لحظة:
* حجز حسابات زوجات وأبناء علي محمود
* الحكومة تستوضح وزير الداخلية بشأن أحداث الخميس
* (541) ألف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة
الدار:
* جريمة تقشعر لها الأبدان: أقارب صبيتين شقيقتين يقتلانهما ضرباً لأغرب سبب
* السجن والغرامة لدسيس مان
* مصادر في النيابة: وداد ما زالت في حراسة التحقيق الجنائي
* وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
*ضابط شرطة يكشف تفاصيل مقتل الشاب عزمي على يد ملازم
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس ورياضيات اساسية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)