محمد صبحي يروي ما حدث بعد تقليده “حسني مبارك”‎

من أكثر اللقطات العالقة في ذاكرة الجمهور، بشأن المسرحية الكوميدي السياسية “ماما أمريكا”، للفنان محمد صبحي، هو تقليده الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك.

وقلد صبحي الرئيس الأسبق في المسرحية، عند التطرق إلى أزمة الديون في مصر، في مشهد أثار ضحكات الجمهور بشدة، ما جعل العديد من المشاهدين يتساءلون حول موقف مبارك من ذلك المشهد الساخر منه.

وأشار محمد صبحي إلى أنه كانت هناك مشاكل في بداية العرض، بسبب ذلك المشهد، لدرجة أن رئيس مباحث أمن الدولة جاء وقال له أن البلد لا تتحمل هذه السخرية ومن الضروري إلغاء المشهد، بحسب تصريحاته لبرنامج “مصر في أسبوع”، عام 2013.

وفي المقابل، رفض صبحي طلب رئيس المباحث بإلغاء المشهد، ثم طلب منه أن يأتي للمسرح ويشاهد العرض بالكامل، وبالفعل هذا ما حدث، ولم يقف عرض المسرحية بل استمر عرضها.

وأكد محمد صبحي أنه لم يقدم مشهد تقليد مبارك، وقت عرضه لمسرحية “ماما أمريكا”، في قطر وليبيا والعراق تحديدا، وذلك لأن المشاهد العربي قد يعتقد أن تقليده الرئيس الراحل خارج حدود مصر مقصود.

ورفض محمد صبحي تقليد حسني مبارك مرة أخرى، خاصة بعد تنحيه عن رئاسة مصر، عقب ثورة 25 يناير/ كانو الثاني 2011، لأنه لا يحب التشفي في أحد.

واستمر عرض مسرحية “ماما أمريكا” في عام 1998، ولمدة 6 سنوات، وهي من بطولة وإخراج محمد صبحي.

سبوتنيك

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