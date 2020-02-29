ارتفاع عدد المصابين بـ“كورونا“ في إسرائيل إلى 7

علنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا بعد عودته من إيطاليا الأسبوع الماضي، وبهذا يصل عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 7 إصابات.

ووفق موقع قناة i24news الإسرائيلية، فقد اكتشفت الحالة السادسة بكورونا لدى زوجة رجل عاد من إيطاليا حيث تم تشخيصه بالفيروس، ما يعد أول حالة انتقال للعدوى من شخص إلى آخر في الدولة العبرية.

وكانت الصحة الإسرائيلية أعلنت، صباح الجمعة، عن تشخيص إصابة جديدة لإسرائيلي كان متواجدًا على متن السفينة اليابانية ”دايموند برينسيس“.

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، أمس الخميس، أمرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا إلى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.

في ذات السياق، قررت السلطات الإسرائيلية إلزام الفلسطينيين المسافرين من قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز (شمال)، بإجراء جديد على خلفية تفشّي فايروس كورونا القاتل.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني لـ“إرم نيوز“، مساء اليوم الجمعة، بأن الجانب الإسرائيلي من المعبر أبلغ نظيره الفلسطيني بضرورة أن يحمل المسافرون الفلسطينيون جوازات سفرهم، في إطار إجراءات إسرائيل الاحترازية، والتأكد من عدم زيارتهم لدول تفشّى فيها الفايروس الجديد.

وأشار المصدر الأمني، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن سلطات الاحتلال ستبدأ بتطبيق قرارها مطلع الأسبوع المقبل.

إرم نيوز

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