أضرار “خطيرة” للكاتشب يجهلها الكثيرون .. يؤدي للإصابة بهذه الأمراض !

أفاد موقع “imd” أن تناول الكاتشب قد يسبب العديد من الأمراض منها ارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب والأوعية الدموية والسمنة.

وحسب موقع “صدى البلد” يحتوي الكاتشب على الأملاح التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم واختلال توازن المعادن في الجسم، ويحتوي على كمية كبيرة من السكر التي يمكن أن تسبب ارتفاع الكوليسترول ويؤدي ذلك للإصابة بمرض السمنة.

كما يحتوي على كميات كبيرة من الأحماض التي يمكن أن تسبب تهيج المعدة، ومشاكل الجهاز الهضمي.

ويؤدي تناول الكاتشب بكميات كبيرة إلى رفع خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، ومشكلات القلب والأوعية الدموية .

صحيفة المرصد

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