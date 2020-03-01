“الصحة العالمية”: مَخاطر انتشار “وباء” كورونا عالميًّا “مرتفعة للغاية”

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد: إن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) “مرتفعة للغاية” على المستوى العالمي.

وبحسب بيان نُشر على موقع المنظمة ونَقَلته “سبوتنيك عربي”؛ ما زال مستوى الخطر في الصين “مرتفعًا للغاية”.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 2870، بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 79 ألفًا و824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.

ويواصل فيروس “كورونا” تفشيه؛ إذ بات منتشرًا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تَسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بُعد دولي”، وقالت: إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفًا عبر نحو 33 دولة.

يُذكر أن فيروس “كورونا” المستجد المسبب لمرض “كوفيد- 19” -بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية- ظهر أولًا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

صحيفة سبق

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