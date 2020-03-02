الإفتاء .. تحريم الإسلام للخمر والمخدرات ليس اعتداءً على الحرية الشخصية

أكدت دار الافتاء المصرية أن تحريم الإسلام للخمر والمخدرات ليس اعتداءً على الحرية الشخصية.

وأوضحت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار على “فيسبوك” أن للحرية ضوابط وحدودا، يحمي بها الإنسان نفسه وصحته وعقله وماله وأسرته، فإذا كنت تعتبر نفسك حرًّا في تعاطي هذه السموم فغدًا هي التي ستتحكم فيك.

وكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن تعاطي المخدرات بواسطة التدخين أو غيره معصية شنيعة ولها أضرار وخيمة ومتعاطيها على خطر عظيم، إن لم يمن الله تعالى عليه بالتوبة.

وأضاف شلبي، في أحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن متعاطي المخدرات يفعل معصية فهو عاص لله تعالى، وبالتالي يجب عليه الإقلاع عنها فورًا مخافة أن يحل عليه سخط الله تعالى ومقته.

وردا على سؤال سيدة حول حكم كتابها الطلاق بسبب قيام زوجها بشرب الخمر، أوضح شلبي أنه يجب على الزوجة ألا تتعجل في طلب الطلاق، فعليها أن تنصحه وتعالجه وتصبر وتدخل أهل الخير والصلاح إلى أن يفيض بها الأمر وأصبحت لا تطيق العيش معه فلها عندئذ أن تطلب الطلاق.

مصراوي

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