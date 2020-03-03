أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الصيحة:

* تل أبيب: رفع السودان عن (الإرهاب) مرهون بالتطبيع

* البرهان يثني إبراهيم الشيخ عن اعتزال السياسة

مطالب بفتح قضية مقتل الصحفي محمد طه

الجريدة:

* محتجو كسلا يزيلون المتاريس بعد لقاء حمدوك

* غرفة البصات السفرية تعلن عن رفع الإضراب

السوداني:

* الكشف عن مفاجأة في قانون تفكيك التمكين

* مرضى (السرطان) يشكون الإهمال ودعوات لإغلاق مستشفى (الذرة)

* (السوداني) تدحض أكاذيب محجوب عروة بالوثائق

المجهر:

* (نتنياهو): اتصالات بين السودان وإسرائيل لإعادة طالبي اللجوء

* تفحم (16) شخصاً إثر احتراق حافلة (هايس) ودفار بطريق النيل الأبيض

آخر لحظة:

* التحقيق مع ضباط كباربالشرطة

* ضبط شحنة مخدرات وتفحم (16) في حادث

* عرمان: المفاوضات ناقشت العقيدة العسكرية

الدار:

* أحداث مؤسفة في الزيارة الأولى لحمدوك بكسلا

* حمدوك يشهد توقيع الصلح بين النوبة والبني عامر ويعلن تكون المجلس التشريعي

* الشرطة تعثر على طالبات الثانوي الثلاث المختفيات ببحري

* تكوين أول جمعية صداقة سودانية اسرئيلية

* السعودية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ (كورونا)

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان رياضيات للاساس والتاريخ للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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