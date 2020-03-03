أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الصيحة:
* تل أبيب: رفع السودان عن (الإرهاب) مرهون بالتطبيع
* البرهان يثني إبراهيم الشيخ عن اعتزال السياسة
مطالب بفتح قضية مقتل الصحفي محمد طه
الجريدة:
* محتجو كسلا يزيلون المتاريس بعد لقاء حمدوك
* غرفة البصات السفرية تعلن عن رفع الإضراب
السوداني:
* الكشف عن مفاجأة في قانون تفكيك التمكين
* مرضى (السرطان) يشكون الإهمال ودعوات لإغلاق مستشفى (الذرة)
* (السوداني) تدحض أكاذيب محجوب عروة بالوثائق
المجهر:
* (نتنياهو): اتصالات بين السودان وإسرائيل لإعادة طالبي اللجوء
* تفحم (16) شخصاً إثر احتراق حافلة (هايس) ودفار بطريق النيل الأبيض
آخر لحظة:
* التحقيق مع ضباط كباربالشرطة
* ضبط شحنة مخدرات وتفحم (16) في حادث
* عرمان: المفاوضات ناقشت العقيدة العسكرية
الدار:
* أحداث مؤسفة في الزيارة الأولى لحمدوك بكسلا
* حمدوك يشهد توقيع الصلح بين النوبة والبني عامر ويعلن تكون المجلس التشريعي
* الشرطة تعثر على طالبات الثانوي الثلاث المختفيات ببحري
* تكوين أول جمعية صداقة سودانية اسرئيلية
* السعودية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ (كورونا)
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان رياضيات للاساس والتاريخ للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)