نجوم السودان يصومون رمضان في مدينة اسطنبول

بدأ بمدينة اسطنبول التركية تسجيل برنامج *(نجوم في اسطنبول)* الذي سيبث في قناة النيل الازرق في شهر رمضان المبارك وهو برنامج يعد الأول من نوعه من حيث الفكرة والمحتوى والانتاج الضخم والرؤية الاخراجية والعدد الكبير من النجوم الذين يتجمعون في اسطنبول لاول مرة في تاريخ السودان وتركيا ويستضيف البرنامج اكثر من (30) من النجوم اصحاب التجربة والخبرة والتميز في المجالات المختلفة ومن المتوقع ان يكون الاعلى مشاهدة ومتابعة بين برامج شهر رمضان وهو من انتاج مجموعة وولفز التي اختارت نخبة من النجوم من رجال الدين والفنون والثقافة والشعر والتمثيل والموسيقى والغناء والرياضة والصحافة والسوشيال ميديا.

ويشرف على انتاج البرنامج الضخم رئيس مجلس الادارة والمدير العام المؤسس لمجموعة وولفز رجل المال والاعمال الشاب الثلاثيني الاستاذ *ابراهيم الشيخ* الذي درس ادارة الاعمال في جامعة السودان ونال الدراسات العليا في التسويق في الجامعة الامريكية في القاهرة وتخصص في مجالات متعددة ابرزها سوق العقارات في تركيا ويعتبر رغم حداثة تجربته وصغر سنه من الشباب اصحاب التميز في مجال العقارات في تركيا ومن الوجوه السودانية المشرفة والمحفزة لعدد كبير من الشباب خاصة انه نجح في توظيف مجموعة من الشباب السودانيين وشباب من 9 جنسيات عربية وافريقية واسيوية واوروبية وقد أسس السيد *إبراهيم الشيخ* مجموعة وولفز في العام 2016 ونالت قصب السبق بكونها اول شركة سودانية تحصل على ترخيص من من وزارة السياحة التركية وتضم عدد من الشركات المتخصصة التي تعمل في مجال السياحة والعقارات والخدمات والطب والصحة.

وقال المهندس محمد الشيخ الشريك المؤسس و نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس شركة وولفز للسياحة و شركات أخرى تعمل في مجال التجارة و الإنشاءات و الخبير في مجال الإدارة التي تخصص فيها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة و الذي يعتبر أحد المراجع في مجال إدارة المشاريع أن الشركة السياحية تهدف إلى تقديم خدماتها واضعة في الإعتبار رفاهية و راحة عملاءها من جنسيات عربية و أوروبية مختلفة و أوضح توجه المجموعة لفتح إستثمارات جديدة في السوق الأوروبي.

و نال برنامج *(نجوم في اسطنبول)* نال شهرة واسعة في تركيا وترحيب من الاعلاميين خاصة انه يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم المجتمع السوداني الذين يزورون ابرز واجمل واقدم المواقع في تركيا وسيتم انتاجه بصورة متميزة وتقنيات عالية من مواقع تركية شهيرة ويوضح التعايش السلمي والثقافة التركية والفن والسياحة وان البرنامج من اعداد الدكتور عبد المنعم المهل واخراج الدكتور ابوبكر الشيخ وسيكون البرنامج سنويا ويستضيف في كل عام اكبر عدد من النجوم ليوضح مدى الالفة والمحبة والتعاون بينهم ويخلق علاقات متينة بين النجوم والمشاهد.

ويهدف برنامج *(نجوم في اسطنبول)* الى تقديم خدمة اعلامية جديدة وهادفة ومميزة لفائدة المشاهد السوداني والتعريف بالوجه المشرق لبلاد النيلين وعكس الجانب الاخر للمبدعين الى جانب التعريف بتركيا من حيث المعالم التاريخية والاثرية القديمة.

ويشارك في برنامج *(نجوم في اسطنبول)* في موسمه الاول 2020 من الفنانين من اجيال مختلفة الفنان عبد الله عبد القادر البعيو والفنان جمال مصطفى فرفور والفنانة ميادة قمر الدين والفنانة هدى عربي والفنان مصطفي البربري والفنان مهاب عثمان والفنان محمد حسن حاج الخضر .

ويضم من الموسيقيين الكبار عوض احمودي واسماعيل عبد الجبار وناجي تاج السر.

ويشارك في البرنامج من رجال الدين مقدم البرامج التلفزيونية والخبير في التنمية البشرية الشيخ د.محمد هاشم الحكيم والشيخ الامين عمر الامين.

ويطل عبره من الشعراء الشاعر ومقدم البرامج الاذاعية والتلفزيونية صلاح ود مسيخ والشاعرة ومقدمة البرامج والكاتبة الصحفية داليا الياس.

ويضم من مقدمي البرامج بالفضائيات المذيع مصعب محمود المذيعة اسراء عادل والمذيعة اسراء سليمان.

ويشارك في البرنامج من الرياضيين كابتن فريق المريخ السابق عبد الحميد عماري السعودي.

ومن نجوم الدراما والكوميديا اسامة جنكيز وذاكر سعيد وفخري خالد وعبد الله عبد السلام فضيل والدرامية والمطربة رؤى محمد نعيم سعد.

ويشارك فيه من الصحفيين الصحفي محمد شريف مزمل والصحفية رشان اوشي.

ويضم من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي المنتصر بالله يحى وحسين عبد الوهاب غضب الصحراء وابراهيم اسماعيل برهومي والمصور اسماعيل محمد شيحة .

ويسهر على تصوير ومونتاج البرنامج مجتبى احمد وعيسى محمد نور وحازم محمد الحسن واحمد عبد المنعم.

استانبول: العلاقات العامة لشركة وولفز

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