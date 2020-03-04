كمال حامد: قبيلة الفلاتة قرشيون من أبناء عقبة بن نافع رضي الله عنه

الفلاتة القرشيون …

الشاعر الجزائري محمد جربوعة التميمي متحدثا عن أنساب قبائل الجزائر :

( بتاريخ 23 جانفي 1851 أصدرت وزارة الحرب الفرنسية تقريرا ، جاء فيه أنّ الوزارة أحصت في الجزائر آنذاك 1145 قبيلة .. كان ذلك التقرير بداية لمشروع كبير لتدمير أنساب الجزائريين وطمسها . بعد شهر يصدر الجزء الأول من موسوعتي في أنساب الجزائر والمغرب العربي ..)

رفع محمد جربوعة التميمي اليوم صورة للإعلان عن صدور موسوعته لأنساب القبائل الجزائرية بين عمودي النسب المشهورين وهما العمود القحطاني والعمود العدناني فلاحظت على غلاف الموسوعة إسم الفولان ( الفلاتة ) فاستفسرته عن ما يعيبه على الفرنسيين وعن وجود الفولان (الفلاتة ) ضمن القبائل الجزائرية فتكرم بالرد قائلا :

( أصدر الفرنسيون قانون الألقاب المحدثة ، فنسبوا الناس إليها وقطعوهم عن قبائلهم. الفولان في الجزائر كثيرون ، وهم قرشيون من أبناء عقبة بن نافع رضي الله عنه من زوجته الأفريقية).



بالنسبة لي لم تكن المعلومة عن نسب الفلاتة لعقبة بن نافع جديدة بل وجودهم ضمن المكونات الجزائرية.

علم الأنساب يحرر من الجهل والعصبية ويؤكد أن لا مانع من الانتساب لجد عربي لذرية تتحدث لغة أم غير عربية وهذا كثير في أفريقيا.

كمال حامد

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