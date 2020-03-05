عمسيب: الحكومة دي أختارت اقبح ما في الانقاذ من أحادية وعنجهية وطول لسان

الحكومة دي من جات عادت كل الناس الممكن يكون عندهم رؤية أو فهم ..

الحكومة دي أختارت أقبح ما في الأنقاذ من أحادية وعنجهية وطول لسان .. الأنقاذ دي سقطت بغرور أهلها .. الواحد فيهم كان بيعتقد أن السلطة دي دائمة و ما بيسلموها الا للمهدي المنتظر ..

قحت دي نموذج قبيح من نموذج الشموليات .. مشروع دكتاتورية ما مكتمل لأنه لا يملك السلاح .. قحت جابت أمراض الأحزاب الخلت الدبموقراطية الثالثة تسقط بدون ما يبكى عليها أحد .. و لطخت بيها قميص حراك شباب صغار بدون خبرة سياسية و بدون وعي بماهية الدولة و بتاريخ السودان .. بدون وعي بما هو ممكن و ما هو محض أمال و أحلام و وعود “كضابة” ..

قحت دي مجموعة احزاب شرعنت وجود ضباط مغامرين في السلطة و أختارت تضرب المدنيين بالعساكر .. بدل تتفق مع المدنيين على أبعاد العساكر ..

قحت خياراتها السياسية كلها كانت غلط .. ياخي لا يعقل أنك ترفض التمكين ثم تقوم بتكرار الفعل بذات البشاعة .. بذات القبح .. لا يعقل أنك ترفض سياسة التحرير الأقتصادي و تجي تطبق أفحش ما فيها .. لا يعقل تتكلم عن رفضك لمنطق الكيكة و تتقاسم البلد ككيكة .. لا يعقل ترفض سياسة المحاور ثم تتحول لدولة منزوعة السيادة تتحكم أثيوبيا في قراراتها ..

لا يعقل أن تبني اتهاماتك على فيسبوك و علي ما هو متداول في واتساب .. للدرجة البتخليك لمن تحظر شخص من السفر تكون “لاطش” أسمه بالخطأ .. ده مش أنك ما تحريت صدق المعلومة و أكملت وثائق الأتهام .. لا أنت كمان الأسم ما كاتبه بطريقة صحيحة .. في مؤسسة يفترض أنها تتخير الأعدال فتجود بأعدلها..

نحن مضينا في معارضتنا مع قحت للمربع الأخير .. ما لأننا حابين يحكمنا عسكري .. و لا لأنو حكم العساكر مسار للتنمية و النهضة .. لكن لأن النخبة في كل مرة بيقدموا تجربة آل بوروبون .. لا بيتعلموا شيئآ و لا بيغفروا شيئآ .. و لا بينسوا شيئآ .. يجوك ذاتهم بدفاترهم القديمة بدون أن تغير فيهم التجارب و السنين شئ ..

تسقط قحت عسى و لعل يتعلم هذا الجيل شيئآ و يحضر نفسه لدورات جديدة من دورات التاريخ .. و نعيش نحن المأساة التي قرأناها في الكتب .. كيف تفسد النخب في القرن الأفريقي أي مشروع للديموقراطية والأستقلال في كل مرة يتيح لها التاريخ فرصة للتغيير ..

عبد الرحمن عمسيب



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