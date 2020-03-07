مريــخ لوزان مالو فتران؟!

*في ملعبه ووسط جمهوره فشل المريخ في التغلُّب على ملوك الشمال، فشل حتى في هز الشباك!!

*انشغل المريخاب بــ(وهمة لوزان) فانضربوا في أم درمان.

*خسر المريخ نقطتين غاليتين واتسع الفارق بينه والهلال لثلاث.

*حظوظ المريخ في اللقب تضاءلت والخوف أن يفقد حتى مركزه المُحبّب في الوصيف .

*هلال الرمال واصل حصد النقاط وبات قريباً من المركز الثاني .

*المريخ في فتيل والشواهد تقول إنّ التبلدي سيُرافق سيد البلد للأبطال فيما يمثل المريخ في الكونفدرالية .

*لست مع الذين يظنون أن (مريــخ المكاتب) سيذهب إلى لوزان شاكياً ملوك الشمال!!

*حكم المباراة (عبد العزيز جعفر) لم يُقصِّر مع المريخ، طرد لاعباً من الملوك وتغاضى عن المُخالفات الحمراء كَافّة، منها ركلة جزاء، فماذا يفعل أكثر من ذلك؟!

*صحيح الحكم لم يمنح المريخ ركلة الجزاء (المُعتادة)، لكن ذلك ليس شرطاً في كل مباراة!!

*لاعبو المريخ لم يدخلوا منطقة جزاء الملوك فكيف يمنحهم الحكم ركلة جزاء؟!

*عموماً نقول، رغم التحكيم، المريخ في فتيل!!

*نجح اجتماع د. برقو بحمدوك في إزالة سوء التفاهم حول لجنة تأهيل الإستادات التي يترأسها حميدتي .

*السلطان أوضح لحمدوك أنّ اللجنة مُختصة بتأهيل الإستادات وأنها جاءت بطلبٍ من الاتحاد العام وبذات التشكيل الذي صدر بها دون تجاوز للوزارة .

*حمدوك علم من برقو أن اللجنة مختصة بتأهيل الإستادات، وأن عبارة (تطوير الرياضة) خطأ في الصياغة ليس إلا .

*موفد شداد (برقو)، أبدى احترام الاتحاد العام للوزارة، في ذات الوقت الذي أبدى فيه عتابه للوزيرة التي بادرت بالاعتراض والشكوى احتجاجاً على مسائل شكلية .

*عموماً نجح الاجتماع في إزالة اللَّبس، وباتت أسرة كرة القدم السودانية في انتظار قرار فك تجميد اللجنة بعد حذف عبارة (تطوير الرياضة) والاكتفاء بالمهمة الأساسية (تأهيل الإستادات)!!

*(15) إستاداً بانتظار التأهيل، فَضْلاً عن الاستادات الرئيسية الثلاثة (خرطوم، هلال، مريخ).

*موردة العليفون أوقفت لاعبها علاء الدين بابكر (البلدوزر) لمدة عام بعد تعرُّضه بالضرب لحكم مباراة فريقه ضد المريخ .

*الموردة لم تَكتفِ بإيقاف اللاعب، بل أصدرت بيان استهجان ضد اللاعب الذي بلغ من العمر عتياً ولم يرعوِ!!

*سلوك مجلس الموردة يستحق الاحتفاء وفيه درس لنادٍ كبييير لا يجرؤ على اتّخاذ موقف مماثل للاعب، أجمع الكل أنه الأسوأ سلوكاً بالممتاز!!

*لاعب لا نحتاج لإيراد اسمه يكفي أن تقول الأسوأ سلوكاً في تاريخ الممتاز حتى يتعرّف عليه الكل !

كبسولات

*حكم مباراة المريخ والملوك هو الأسوأ في الدورة الثانية.

*انحياز الحكم السافر للمريخ يُرشِّحه لتولي رئاسة رابطة مشجعي المريخ بجدارة وبلا منافسة!!

كلام سياسة

*وزير الماليه طلب من مجلسي السيادة والوزراء تشكيل لجنة تحقيق حول شركة “الفاخر” .

*طلب وزير المالية، أكد أنه في السليم، وألمح إلى أن الحملة الإعلامية ضده ربما مُموّلة من مافيا المُصدِّرين والمُهرِّبين .

*”الفاخر” تشتري الذهب من عمارة الذهب بالخرطوم وتُصدِّره وتأتي بالقمح والوقود، المُشكلة وين؟! لا سيما وأن تصدير الذهب مفتوحٌ لمن أراد .

*تصدير الذهب على المكشوف لا يتضرّر منه إلا المهربين والفلول الذين يهمهم استمرار صفوف الرغيف والوقود!!

*أي محاولة لفك الاختناق وإزالة الصفوف لا ترضي إخوان الشياطين الذين روّجوا أمس لأكذوبة سحب العملات الكبيرة (100 – 200 – 500) من التداوُل قاصدين إعادة أزمة السيولة.

*(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ).

*ندوسو، دُوس.

معتصم محمود

الصيحة

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