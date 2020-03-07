لطيفة تروي موقفا مرعبا تعرضت له أثار الشكوك بداخلها

أفصحت المطربة التونسية، لطيفة لجمهورها، اليوم الجمعة، عن موقف تعرضت له أثار الشكوك بداخلها.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إنه عقب إصابتها ببرد، حبست نفسها في غرفتها لمدة أسبوع، وأرغمت كل من في منزلها على ارتداء الكمامة الطبية، لكي لا تنتقل العدوى إلى والدتها.

وتابعت لطيفة أنها شفيت من مرضها بفعل تناولها للأدوية والأعشاب الطبيعية، وتأكد لديها عدم إصابتها بـ”كورونا”، لعدم ارتفاع حرارتها (من أبرز أعراض الفيروس التاجي) وتبين أنها أصيبت بالبرد بسبب الهواء البارد الصادر من جهاز التكييف الموجود في استوديو التسجيل.

ثم دعت لطيفة متابعيها لعدم الخوف من إصابتهم بنزلة برد عادية، قائلة: “محدش منكم يخاف من شوية برد يجيله”.

وأخيرا قدمت لطيفة نصائحها للوقاية من فيروس “كورونا”، وهي استعمال كل مواد التعقيم، وارتداء الكمامة الطبية، والحرص على التعرض للتهوئة طوال الوقت، وأخيرا تناول البخور والأعشاب.

وأعلنت تونس يوم الاثنين الفائت عن أول حالة إصابة بالفيروس وهي لمواطن عاد مؤخرا من إيطاليا عبر البحر.

يذكر أن فيروس “كورونا” الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

سبوتنيك

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