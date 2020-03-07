الصحة: تم فحص حالة ” الإشتباه بكورونا” والنتيجة خلال ساعات

كشفت وزارة الصحة الإتحادية انها بدأت التحري حول ما أُشيع عن ثبوت أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد اليوم ” السبت”، بحسب السودانى مؤكدة على انه وبحسب التحرى الذي تم من قبل المختصين بوزارة الصحة الإتحادية وعن أوصاف الحالة المذكورة بشكل مبدئى فإنها لا تتطابق مع أعراض كورونا.

مؤكدة على انه ومع ذلك تم أخذ الأمر على محمل الجد، وقامت الوزارة بنقل المشتبه به إلى مركز العلاج المتخصص في الكورونا وتم أخذ عينة منه وستعلن الوزارة عن نتيجة الفحص المعملى بعد ساعات من الان خلال اليوم.

ونوهت الوزارة في تعميم صحفي أن المصدر الوحيد لإعلان أى حالة عن المرض هى وزارة الصحة الاتحادية وليس سواها، وعلى المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الغير مؤكدة والشائعات.

الخرطوم ( كوش نيوز )

شارك الموضوع :



