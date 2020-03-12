كردنة يلتمس وكاكا يشــترط!!

* اعتذر كوارتي للكاردينال عن طلب المقابلة الذي تقدم به كردنة عبر وسيط واشترط كوارتي لكردنة عبر الوسيط (محمود عبد الكريم) أن يكون اللقاء علنياً وبنادي الهلال لا سرياً بمنزل الكاردينال كما أراد أشرف.

*طبعاً كردنة لا يجرؤ على مجرد الاقتراب من نادي الهلال حيث الاعتصام والثوار .

*سعي كردنة لمقابلة كوارتي وإرسال الوسطاء والاجاويد واعتذار الأخير يشير للحالة المتأخرة التي وصل إليها كردنة أو المخلوع كما يقول ثــوار الاعتصام.

*بؤس أداء (هيئة ود بدر وحنفي) دعت كردنة للاستنجاد بكوارتي بحثاً عن حليف جديد وحاضنة .

*الكوارتي بات يشكل بعبعاً مخيفاً لكردنة والرجل بات يبحث عن حليف لكن هيهات .

*قبل أن يحاول كردنة ترميم العلاقات مع كوارتي والاستعانة به للخروج من المأزق الحرج عليه نفي علاقته بالمخطط الخبيث الذي استهدف الفتى، ذلك المخطط الذي نفذه مدان ومرتاد سجون يدعي أنه يحارب الفساد رغم سجله الإجرامي الحاشد .

*أرحل بس.

* موفد كردنة ووسيطه للكوارتي، كادر مؤتمر وطني وعنصر من أمانة الشباب سيئة السمعة!!

*رغم زوال الإنقاذ إلى غير رجعة إلا إن كردنة لا يزال متحالفاً معهم ومستعيناً بكوادرهم !!

*التحالف الكاردينالي الكيزاني سبب آخر يدعو للتسريع في إزالة الكاردينال من على قيادة نادي الحركه الوطنية.

* طمس صورة كردنة واسمه من على المقصورة حيلة ساذجة لاتهام ثوار الاعتصام.

*الشرطة أذكى من مثل هذه التركيبات ولن يمر عليها المخطط .

*من قبل هناك من أحضر خطاطاً وملأ جدران الاستاد بالعبارات المسيئة للاولترس فمن الفاعل يا عزيزي عزيز!!

*هذه من تلك، والفاعل واحد.

*التركيبه فشلت والاعتصام بااااق حتى رحيل حليف المخلوع.

* (سيف كمبو نشربو) زعم أن هلال القوة المالية الضاربة لا يعاني أية مشاكل مالية!!

*إن كان الأمر كذلك فلماذا لا يتم دفع المستحقات!!

*أين مستحقات مباراتي بلانتيوم والنجم الساحلي؟ أين مستحقات أبوجا والضباح الخاصة بالتسجيلات؟ أين متأخرات الثعلب؟

*لن نصف كمبو بالكاذب الأشر، فقط نقول إنه يحاول تجميل وجه الكاردينال لكنا لا نعلم إن كانت محاولة التجميل هذه باعتباره عضو مجلس الهلال أم بصفته موظفاً عند الكاردينال!!

*بالمناسبة عمل الإداريين لدى رؤساء الأندية إجراء غير مقبول، لاسيما في نادٍ بحجم الهلال لا ينبغي فيه أن يصبح عضو المجلس مجرد أفندي عند رئيس النادي .

* (الشعلة) قدم مباراة جيدة أمام هلال الفاشر وصنع هدف روووفا بتمريرة كعبية سااااحرة ورغم ذلك شتم أحد الوافدين الشعلة واشتبك معه عقب المباراة!!

*على جماهير الهلال حسم أمثال هؤلاء فربما كان مدسوساً من أعداء الكيان .

*نظفوا الصفوف من المندسين الذين يسيئون للأقمار.

* خواجة المنتخب الوطني معجب جداً بمساعده خالد بخيت بالدرجة التي بات فيها يترك له كل العمل التطبيقي.

*بخيت يتمتع بشعبية واسعة وسط لاعبي المنتخب لاسيما وأنه محايد جداً بين اللاعبين أزرقهم وأحمرهم .

كلام سياسة

*عناصر أمن من السفارة الأميركيه زارت موقع حادثة حمدوك وبالأمس وصل خبراء إرهاب من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بطلب من الحكومة السودانية.

*الذين دبروا الحادث ثم زعموا أنه مسرحية باتوا في فتيل .

*الأمريكان سيصلون إليهم في جحورهم .

*المسرحية بقت دولية يا زواحف.

*الرأي عندي أن لا يغادر الخبراء الأمريكان بعد انتهاء المهمة وأن يقيم مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتباً دائماً بالخرطوم .

*الجماعه القالوا (أمريكا دنا عذابها) أها الأمريكان جوكم لحدي عندكم، امشوا عليهم فرياح الجنه قد هبت.

معتصم محمود

الصيحة

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