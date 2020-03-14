أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 14 مارس 2020م
الصيحة:
* (الصيحة) تكشف فساد مشاريع الاتحاد الاوروبي
* إعلان أول حالة وفاة بـ (كورونا)
* الحكومة تبحث تعليق الدراسة الجامعية وتأجيل امتحانات الشهادة
الجريدة:
* الصحة تعلن رسمياً وفاة أول مواطن بـ (كورونا)
السوداني:
* الحكومة تفصل في تأجيل امتحانات الشهادة وإغلاق الجامعات خلال (48) ساعة
* أمريكا تدعو دول الخليج إلى مواصلة دعم السودان
* الشرطة تحقق في سرقة متفجرات تستخدم في تفتيت الصخور
المجهر:
* الصحة تعلن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا).. واتجاه لإغلاق الجامعات
* الشيخ (علي بيتاى) وعدد من نظار قبائل البجا ينضمون لـ (الاتحادي) الأصل
آخر لحظة:
* أول وفاة بكورونا ورفع درجة الاهتمام بصحة البرهان وحمدوك
* ضابط يطلق رصاص بمحطة وقود احتجاجاً على (صف نساء)
* وزير الصحة يحذر من السلام بـ (الأحضان)
* أمريكا تدعو دول الخليج لمواصلة دعم السودان
الدار
* الصحة تعلن أو حالة وفاة بمرض كورونا
* خبر صادم.. أب يعثر على أطفاله داخل صندوق حديدي ووفاة اثنين منهم
* ادانة الزوجة التي اتهمت زوجها بمرض الايدز
تطورات كورونا حول العالم.. الوفيات فوق (5) آلاف ومشاهير على قائمة المرض
* فتاة تدون بلاغ ضد شاب حاول ابتزازها بصور خاصة
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس والحاسوب للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)