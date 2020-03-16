زيادة السعة السريرية الى(116) سرير

اعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن ترتيبات لزيادة السعة السريرية للعزل الى 116سريرا في مركزين للعزل يجري الترتيب لتجهيزهما فضلا عن الشروع في انشاء غرف للعزل في بعض المستشفيات بالرغم من تدني الامكانيات .

و حذر مدير عام وزارة الصحة الخرطوم د. الفاتح عثمان من خطورة اماكن التجمعات والزحام سواء المناسبات الاجتماعية.

ومن جهته كشف مدير الادارة العامه للطب العلاجي د. محجوب تاج السر منوفليعن اتجاه لتقليل مدة الاقامة للحالات السريرية مطالبا المواطنين بالاستجابة للموجهات التي دعت اليها الوزارة ومنها منع الزيارة بالمستشفيات وتقليص المرافقين وايقاف العمليات الباردة وتقليل العيادات المحولة.

السوداني

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