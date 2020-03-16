إجراءات استثنائية في الأردن والسودان والجزائر لمواجهة فيروس «كورونا»

أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستفرض بدءاً من اليوم (الاثنين) حجراً صحياً إلزامياً مدته 14 يوماً على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية، بهدف احتواء فيروس «كورونا» المستجد.

وقال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية سيبدأ تنفيذها فوراً لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين».

وقدر العضايلة في مؤتمر صحافي أعداد المواطنين القادمين من الخارج الذين سيتم الحجر الصحي عليهم بين 3 آلاف و5 آلاف شخص. وأشار إلى أن «الحكومة ستتحمل تكاليف الحجر الصحي».

من جهته، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أنه «تم الطلب من شركات الطيران التي تقل الأردنيين القادمين من مختلف الدول إبلاغ المسافرين قبل صعودهم للطائرة بإخضاعهم لإجراءات وزارة الصحة في ما يتعلق بالحجر الصحي».

وسجلت في الأردن حتى الآن 19 إصابة بفيروس «كورونا» بينهم 6 سياح فرنسيين. وبحسب وزير الصحة سعد جابر فإن جميعهم قدموا من خارج المملكة.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، أعلى سلطة أمنية في البلاد، الاثنين، حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس «كورونا»، علماً بأن السودان لم يُسجل حتى الآن سوى وفاة واحدة بالوباء، بعدما أُعلن في 13 مارس (آذار) الحالي، رصد أول حالة إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

كما أبلغ مسؤول وكالة «رويترز» للأنباء أن السودان قرر إغلاق كل المطارات والمعابر البرية باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري للبضائع بسبب المخاوف من فيروس «كورونا».

وقررت السلطات السودانية في 12 مارس، إغلاق حدودها البرية مع مصر وتعليق الرحلات الجوية معها ومع 6 دول أخرى ينتشر فيها فيروس «كورونا»، ومنع مواطني هذه الدول من دخول أراضي السودان، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقرّرت الحكومة أيضاً تعليق الرحلات الجوية مع هذه الدول.

وأغلقت الحكومة (السبت)، المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.

وفي الجزائر، وسّعت الحكومة (الاثنين) قرار تعليق كل الرحلات الجوية والبحرية من فرنسا وإليها ليشمل كل أوروبا، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في البيان أن الهدف من الإجراء «تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التراب الوطني». وأضاف أن «هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوباً بترتيبات لإجلاء مواطنينا الـمسافرين حالياً فـي البلدان المعنية». وأشارت الحكومة لاحقاً إلى أن تعليق الرحلات سيشمل اعتباراً من الخميس أيضاً 6 عواصم أفريقية، هي أبيدجان وباماكو ودكار ونيامي ونواكشوط وواغادوغو.

وسجلت وزارة الصحة مساء (الأحد)، 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 54 حالة من بينها 4 وفيات.

الشرق الأوسط

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