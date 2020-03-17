“الصحة العالمية” تكشف علاقة التدخين بالوقاية من كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد حاليا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا صحة لما تردد حول ‏أن التدخين يقي من كورونا، وأكدت المنظمة أن التدخين لا يقي من المرض و”إنما ‏في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة، والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم”.

وحذرت المنظمة من الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى سواء من الحالات المشتبه بها أو الحالات المؤكدة.

وتابعت المنظمة في تحذيراتها عن التوعوية عن فيروس كورونا: “إنه في حال كانت لديك أعراض تتوافق و”كوفيد 19″، فاطلب الرعاية الطبية فورا دون اللجوء لأي أدوية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “فيروس كورونا يستطيع أن يعيش في المناخ الرطب والحار على السواء، وانتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف، وبالتالي على الجميع الحذر والعمل على الإجراءات الوقاية المعلنة في دول العالم كافة”.

وقالت المنظمة إن ‫الفيروس موجود في الفضلات البشرية، لكنه ينتشر بالأساس من خلال مخالطة أحد المصابين عن قرب أو عبر الرذاذ المتطاير منه عند السعال أو العطس، وبالتالي لا يوجد عدوى عن طريق الفضلات البشرية، فقط ‫اغسل يديك باستمرار قبل الأكل وبعده وقبل استعمال المرحاض وبعده وبعد السعال وبعد تغيير حفاضات الأطفال.

سبوتنيك

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