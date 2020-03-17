الاطمئنان على تهيئة مراكز العزل الصحي لكورونا بالخرطوم

اطمأنت السلطات بالخرطوم على الاستعدادات الجارية لتهيئة مراكز العزل الصحي لجائحة مرض كورونا في إطار الخطة الصحية الاحترازية والتحوطات الخاصة والتي أقرتها الدولة باحتمال ظهور حالات مرضية. ووقف معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشرى حسن الشاذلي بمستشفى طوارئ جبرة على تهيئة الموقع والذي تم تخصيصه كمركز للعزل الصحي والاستطباب من مرض كورونا، حيث اطمأن على الترتيبات وغرف العزل الصحي والعناية المركزة والتي تشمل ثلاث مراحل (-b- c -a) حسب الحالات المرضية الواردة من مرحلة الاشتباه والإصابة والعزل الفردي للمريض، كما اطلع على وصول أجهزة فحص كورونا (dcr) بالمستشفى بجانب المحاليل الوريدية وأجهزة الأكسجين المركزي والتي تعين المرضى على تخطي المراحل الخطرة وعلاج الأعراض والتعافي في ظل عدم وجود عقار للمرض عالمياً .

إلى ذلك، أعلن معتمد الخرطوم عن توفير كافة المعينات والدعم اللازم للمركز حتى يضطلع بدوره في عبور الأزمة الصحية التي أصابت كل دول العالم والتي تتطلب تكاتف كل الأجهزة الحكومية لتقديم الدعم اللازم .

من جانبه، كشف مدير الإدارة العامة للشؤون الصحية بمحلية الخرطوم د. محمد سعيد محمود حسنين عن تخصيص موقعين للعزل الصحي بالمحلية بكل من مستشفى الخرطوم التعليمي ومستشفى حوداث جبرة لاستقبال حالات الاشتباه بمرض كورونا حيث لم ترد حتى الآن خلال (24) ساعة المنصرمة حالة إيجابية تحمل الفيروس وتلك محمدة للبلاد، مشيراً إلى أن إدارته ستعمل على رفع الوعي الصحي للمواطنين والتنبيه بمخاطر الجائحة الفتاكة وفقاً للموجهات والسياسات الواردة بالخصوص من وزارتي الصحة بالمركز والولاية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إضافية لحث المواطنين على تجنب التجمعات وتعاطي الشيشة في المواقع العامة والبعد عن جميع نواقل مرض كورونا الواردة في النشرات التثقيفية بوسائل الإعلام المختلفة.

سونا

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