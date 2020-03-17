بدء تجهيز معمل لفحص كورونا بمستشفى الخرطوم

أكد مدير إدارة المعامل بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. نزارأحمد محمد اليوم الثلاثاء البدء في تجهيز معمل متكامل للفحص عن كورونا بمستشفى الخرطوم التعليمي بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية .

وقال نزار إن الخطوة تأتي ضمن الخطة التشغيلية لمجابهة فايروس كرونا .

وأشار د. نزار إلى وجود ثلاثة مراكز لجمع العينات لمرض كورونا في المحليات الكبري ( الخرطوم- أمدرمان- بحري) .

و كانت إدارة المعامل أقامت اليوم ورشة تدريبية تنشيطية لـ٣٠ من اختصاصي المختبرات الطبية عن كيفية أخذ العينات لمرض كورونا بالصورة الصحيحة والسليمة من خلال التدريب النظري والعملي لخصوصية طرق فحصه.

وشمل التدريب البروتكول المتبع من قبل منظمة الصحة العالمية لأخذ العينات، إضافة إلى السلامة المهنية لحماية الكادر الطبي من خطر الإصابة بالعدوى.

سونا

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