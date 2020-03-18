النيلين
عناوين الصحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2020م

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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الصيحة:

* (الصيحة) تكشف تفاصيل اختفاء شركة تعدين صينية

* مجلس الوزراء: امتحانات الشهادة في موعدها

* (MTN): مستعدون لتفعيل (9090) او أي رقم طوارئ

الجريدة:

* وزير الصحة: لا وجود لحالات مثبتة بـ (كورونا) حتى الآن

* هروب 300 من العائدين من مصر يثير الهلع وسط المواطنين

* مظاهرات بالخرطوم احتجاجاً على تأخر نتائج فض الاعتصام

السوداني:

* النيابة تلاحق كرتي و(5) آخرين في بلاغ انقلاب الإنقاذ

* أديب: جهات مدفوعة من أشخاص متورطين تسعى لعرقلة عمل لجنة فض الاعتصام

* الشرطة تحدد ثلاثة مسارات لكشف غموض محاولة اغتيال حمدوك

المجهر:

* الصحة: لا وجود لحالات (كورونا) مؤكدة حتى الآن بالسودان

* تعليق النشاط الرياضي بالبلاد وإيقاف كل منافسات كرة القدم

آخر لحظة:

* (10) حالات اشتباه ومخاوف من إصابة (معتقلي النظام) بـ (كورونا)

* مظاهرات ونيران قرب القيادة وإغلاق شوارع

* عطاء (دورات مياه) يقود مسؤول إلى نيابة الفساد

الدار:

* مدير عام الشرطة يوجه بالقبض على تجار العملة

* السعودية تحظر الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين

* وزير الداخلية يوجه بايقاف العمل بمجمعات خدمات الجمهور

* ترقية شرطي المرور قائد موكب تشريفة حمدوك

* منع الزيارات بمستشفى الولادة بام درمان بسبب فيروس كورونا

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس وعلوم الحاسوب للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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