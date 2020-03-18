أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الصيحة:
* (الصيحة) تكشف تفاصيل اختفاء شركة تعدين صينية
* مجلس الوزراء: امتحانات الشهادة في موعدها
* (MTN): مستعدون لتفعيل (9090) او أي رقم طوارئ
الجريدة:
* وزير الصحة: لا وجود لحالات مثبتة بـ (كورونا) حتى الآن
* هروب 300 من العائدين من مصر يثير الهلع وسط المواطنين
* مظاهرات بالخرطوم احتجاجاً على تأخر نتائج فض الاعتصام
السوداني:
* النيابة تلاحق كرتي و(5) آخرين في بلاغ انقلاب الإنقاذ
* أديب: جهات مدفوعة من أشخاص متورطين تسعى لعرقلة عمل لجنة فض الاعتصام
* الشرطة تحدد ثلاثة مسارات لكشف غموض محاولة اغتيال حمدوك
المجهر:
* الصحة: لا وجود لحالات (كورونا) مؤكدة حتى الآن بالسودان
* تعليق النشاط الرياضي بالبلاد وإيقاف كل منافسات كرة القدم
آخر لحظة:
* (10) حالات اشتباه ومخاوف من إصابة (معتقلي النظام) بـ (كورونا)
* مظاهرات ونيران قرب القيادة وإغلاق شوارع
* عطاء (دورات مياه) يقود مسؤول إلى نيابة الفساد
الدار:
* مدير عام الشرطة يوجه بالقبض على تجار العملة
* السعودية تحظر الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين
* وزير الداخلية يوجه بايقاف العمل بمجمعات خدمات الجمهور
* ترقية شرطي المرور قائد موكب تشريفة حمدوك
* منع الزيارات بمستشفى الولادة بام درمان بسبب فيروس كورونا
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس وعلوم الحاسوب للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)