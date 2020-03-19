الأولمبية والمخططات الكيزانية !!

* أفادني مصدر مختص أن الأولمبية السودانية كاتبت الأولمبيه الدولية زاعمة وجود تدخل حكومي في الشأن الأولمبي !!

*صحيح أن الأولمبية الدولية تجاهلت مزاعم الأولمبية السودانية لكن ذلك لا يعني ترك الأمر وإغلاق الملف .

*محاولة التدويل الخبيثة يجب مواجهتها بالردع الحاسم والبتر اللازم حتى لا تؤتى الثوره ويُغدر بها من باب الرياضة .

*الأولمبية التي يقودها مسئول الشئون الدينية السابق باتت مركز الفلول وملتقى الزواحف، تطاولها على الثورة يجب أن يجد الردع الحاسم والفوري .

*معارضة الأولمبية لقانون الرياضة الجديد والحملة الإعلامية ضده إنما هي حملة ضد الثورة بكاملها وليس ضد القانون وحده .

*صحيفة الهلال وحدها التي شاركت في حملة الأولمبية وخصصت الخط الأول للنيل من رئيس لجنة القانون .

*تحالف الكاردينال وصحيفته مع الفلول متوقع، ذلك أن رئيس الفلول منح كردنة وساماً رئاسياً وتراقصا سوياً من داخل استاد الهلال .

*حينما كان الكاردينال يتراقص مع المخلوع وعبد الرحيم كان رصاص الأمن وكتائب الظل يحصد أرواح شباب الثوار في العباسية على مقربة من الاستاد .

*القاعدة الرياضية بانتظار قرارات قوية من الوزيرة الثورية لحسم تفلتات الأولمبية الكيزانية.

*افتحوا الملف المالي وسفر البعثات، ستجدون بلاوي .

*الأولمبية الدولية لا تتدخل البتة في الشأن المالي فاجتثوهم عبر ملف المال .

*قدامى اللاعبين وأبطال الأولمبياد يقودون اللجان الأولمبية في كل بلاد العالم إلا في السودان، حيث رئيس الأولمبية قادم من الشئون الدينية ونائبه حلواني والسكرتير موظف بنك !!

*الأولمبية التي كان يقودها ذات يوم عبد الحليم محمد وكرار وشداد تحتاج لغربلة تبعد الكيزان وتأتي بأهل الرياضة .

* انتهت (وهمة لوزان) ولم يعد أحد يذكر حكاية لقب (2018) أو غير ذلك من حصاد المكاتب .

*الفرحة الكذابة لم تتعد احتفالاً في مطعم متواضع وتكريم أكثر تواضعاً بوكالة سفر مغمورة .

*أفراح المريخ التي نعرف كانت بالاستاد ووسط حضور جماهيري حاشد بمعية شعراء ومطربي المريخ .

*كل ذلك لم يحدث كدليل على رفض القاعدة المريخية ألقاب المكاتب .

*قطب مريخي شهير قال لي (نحن يا مووج كسبنا الدوري من قبل بلا هزيمة، وكانت شباك المريخ لا تقبل الاهتزاز بدليل أن مهاجم التحرير ود ابليس نال شهرة كبيرة لأنه هز الشباك الحمراء، بعد كل هذا التاريخ الوضيء لا يمكن أن نحتفل بلقب من المكاتب).

*لهذا ولأسباب كثيرة استحى المريخ من الاحتفال بلقب المكاتب الذي تدور حوله عديد الشبهات .

*على القنصل المريخي الرد على تلك المزاعم التي تقول إنه مقيم بسويسرا وإن قرار لوزان حوله كثير شُبهات .

*الحكم الذي ينبغي أن يصدر خلال 6 أشهر بنص لوائح المحكمة صدر بعد عام ونصف !!

*المحكمة أوجزت حكمها في نقطة واحدة وهي (مشاركة اللاعب غير صحيحة بغض النظر عن أخطاء الشكوى الإجرائية)، هل كان ذلك يحتاج لعام و6 أشهر !!

*القرار تشوبه كثير شبهات لكنا لن نحكم بما يدور في الواتساب من كلام يشيب له الولدان، فقط ننتظر رد القنصل .

*سكوت القنصل غير مُجدٍ لأن الاتهامات باتت حتى في قروبات المريخاب .

*إن كان ثمة فساد في القرار فعلى القنصل الاعتذار ويا دار ما دخلك شر .

كلام سياسة

*أسعدني اللقاء الذي تم بالقاهرة بين مسئول رفيع وقوش .

*لا أحد يملك أسرار الكيزان مثل قوش وهو الوحيد القادر على كشف مخابئهم وضرب أوكارهم .

*خلافات قوش مع المخلوع غير خافية على أحد ودوره في الثورة كان مفصلياً ومشهوداً .

*وجود قوش في السلطة مهم لتأمين الثورة ومد جسور التعاون مع القاهرة، أبوظبي وواشنطن .

معتصم محمود

الصيحة

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