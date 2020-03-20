إجراءات تجاه رافضي الحجر الصحي لـ”كورونا”

أكّدت اللجنة الفنية لمُجابهة الأوبئة بوزارة الصحة، عَدم تسجيل أيِّ حالات جديدة بوباء “كورونا”، وكَشَفَت عن خَطوات اتّخذها النائب العام سيتم تفعيلها اذا رَفَضَ المُشتبهون أو المُخالطون للحجر الصحي.

وبحسب الصيحة عقدت اللجنة، اجتماعها اليومي برئاسة مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة د. بابكر المقبول أمس، وأوضحت أنّ عدد القادمين من الدول الموبوءة بالمَرض وعبر مطار الخرطوم ليوم 16 مارس بلغ (10) أفراد مُشتبه إصابتهم بالفيروس، تمّت مُتابعتهم جميعاً بنسبة (100%)، واستعرضت اللجنة تقارير الوضع العالمي والمحلي للوباء، وأكّد المقبول أنّ (243) من القادمين منذ بدء تسجيل الحالات بالصين أكملو فترة الـ(14) يوماً حتى الاثنين الماضي، وتمّت مُتابعة (172) منهم بنسبة (70.8%)، وأشار إلى أنّ جُملة القادمين من هذه الدول وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير وحتى 16 مارس بلغ (961) فرداً تمّت مُتابعة (607) بنسبة (63.1%).

من جانبه، أكّد مُدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. الفاتح عثمان، ضرورة إصدار توجيهات صارمة من الوزارة الاتحادية بأنّ المعمل القومي للصحة العامّة “ستاك” هو الوحيد المُعتمد حتى الآن لفحص “كورونا”، وعدم اعتماد نتائج أيِّ معملٍ آخر، ونوّه لقيام الوزارة بتعميم مُوجِّهات تشخيص وعلاج “كورونا” لجميع الكوادر الطبية والصحية بالمُستشفيات.

بدورها، أكّدت المُنظّمات، جاهزيتها لتقديم الدعم الفني والمالي للتّصدِّي للمرض.

الخرطوم (كوش نيوز)

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