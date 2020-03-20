مستشفى فضيل: لا حجز مُسبق للاختصاصيين

رَفَضت مُستشفى فضيل عصر أمس الخميس، أيِّ استفسار حول عياداتها ومنعت دخول المرضى للحجز أو الاستفسار. ورفض فرد أمن يتبع لشركة خاصّة ببوابة المستشفى دُخُول الراغبين في الحجز.

وأكد فرد الأمن لمصادر التي أرادت الحجز لأحد الأطفال، عدم وجود اختصاصي أطفال بالمُستشفى، ورفض أيِّ دُخُول للاستعلام عن أطباء المُستشفى.

ورصدت المصادر، رفضاً قاطعاً بالسماح للمَرضى الاستفسار من قِبل استقبال المُستشفى الذي قال إنّه أمرٌ من المُختص المسؤول بعدم وجود حجز للأطباء في ظاهرة تحدث لأوّل مرّة بالمستشفيات الخاصة السودانية، وبحسب صحيفة الصيحة، قابل المُواطنون هذا التصرُّف بالتذمُّر والتعجُّب.

الخرطوم (كوش نيوز)

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