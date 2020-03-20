الصحة: إذا دعا الأمر سندفع بفرض حظر التجوال

شرعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم في تفريغ المواطنين من أماكن التجمعات والأسواق تفادياً لانتضار “كورونا”.

وقال مدير إدارة الطب الوقائي بالوزارة د. خالد عثمان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، سنعمل على تكثيف الإعلام والنزول إلى الشارع لمزيد من التوعية، لأنها الهدف الأساسي في الوقاية من المرض.

وقطع عثمان إذا لم تكن هناك استجابة من قبل المواطنين للإجراءات الوقائية والاحترازية سنعمل على تفعيل قانون الحجر الصحي، وأضاف: إذا دعا الأمر سندفع بتوصية للجهات العليا بفرض حظر التجوال لمواجهة انتشار “كورونا”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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