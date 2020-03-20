خطة لمواجهة كورونا بمستشفى الأنف والأذن والحنجرة

أعلن مستشفى الأنف والأذن والحنجرة بالخرطوم عن خطة لمواجهة وباء كورونا والتعامل مع حالات الاشتباه بين المترددين وتشكيل لجنة للطوارئ وتقليل العاملين بالأقسام غير الطبية وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة وذلك في إطار التصدي لكورونا ومنع انتشارها بين المواطنين .

وأكدت مدير مكافحة العدوى بمستشفى الأنف والأذن والحنجرة د. مها حمدي الحاج في تصريح لـ(سونا) إيقاف العمليات المحولة وتشغيلها كحوادث ثانية لتخفيف الزحام، مبينة أن أهم ملامح الخطة التي وضعتها إدارة المستشفى و بدأت في إنفاذها تحت إشراف مدير عام المستشفى د.ناصر محمد صديق هي فرز الحالات بمدخل المستشفى وتصنيف حالات الاشتباه إلى أربعة فئات حسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية وتوفير المستهلكات الطبية اللازمة من ماسكات وجوينتات ومرايل ومعقمات من قبل الإدارة ومنع الزيارة نهائيا للمرضى وإخلاء الجناح الخاص وتخصيصه للعاملين في حالة الاختلاط بمرضى الفايروس إن وجدوا إضافة إلى إيقاف جميع العمليات الباردة عدا عمليات الطوارئ وإيقاف العمليات المحولة ووضع لافتات إرشادية للوقاية من الفايروس وتقديم سلسلة من المحاضرات بواسطة اختصاصي طب مجتمع ومكافحة عدوى للأطباء حول كيفية التعامل مع حالات الاشتباه .

سونا

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