أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 23 مارس 2020م

صحيفة السوداني :

وزير يدفع باستقالته لحمدوك

الصحة العالمية : السودان في وضع الخطر

الشرطة تطوق مسجد عبد الحي يوسف

الصحة ١٣ حالة اشتباه ومواجهة كورونا تتطلب ٧٦ مليون دولار

قيادي بقوى الحرية : تنظيمات سرية تسعى لتفكيك لجنة إزالة التمكين

‏

صحيفة المجهر السياسي :

صديق يوسف ل المجهر : محاولة اغتيال حمدوك قام بها الزحف الأخضر

إيقاف مؤقت ل بائعات الشاي بسبب كورونا

الصحة الاتحادية : 13 حالة اشتباه بمركز العزل بالخرطوم وخروج ٣١ من العزل

الحكومة تدعو إلى عدم الاستهتار بوباء كورونا

‏

صحيفة الصيحة :

اتجاه لتشكيل محاكم خاصة لمسؤولي النظام المخلوع

الصيحة تنشر خفايا إعفاء أردول

رفض لقرار احتكار القمح ومزواعون يلحون بالتصعيد

شركات أمريكية تدخل مشاريع البنى التحتية بالخرطوم

جدل بسبب حذف البسملة من أوراق امتحانات

مسؤولون : الإنقاذ منعت الاستثمار في الحديد وحجزت مساحات لنافذين

‏

صحيفة السوداني الدولية :

الغموض يكتنف مصير سلفاكير

السوداني الدولية تضبط فساداً في توزيع الجازولين

حمدوك يجتمع بالمزراعين

العالقون بمصر : القنصل أخبرنا برفض السودان فتح المعابر

تجدد مضاعفة قيمة تعرفة البصات السفرية

إغلاق الأسواق وحظر التجمعات بالقضارف

‏

صحيفة الحداثة :

قيادي بالحرية والتغيير التحالف أكثر استقراراً رغم التباينات الداخلية

الثورية تنفي مشاركتها في اجتماع نداء السودان بالخرطوم

الصحة خروج ٣١ حالة اشتباه بكورونا من مركز العزل

مصرع امرأة وحرق منازل في هجوم مسلح على قرية بشرق دارفور

‏

صحيفة آخر لحظة :

مفاجأة قيادي إسلامي يسلم نفسه للسلطات

تحذيرات من مغادرة المنازل وإيقاف بائعات الشاي

إغلاق سوق القضارف بالقوة الجبرية

الصحة مواجهة كورونا تتطلب ٧٦ مليون دولار

إقالة أردول من الموارد المعدنية

الصحة العالمية : السودان معرض لخطر كورونا

‏

صحيفة المواكب :

النائب العام : محاكمة البشير داخليا تحتاج لمدينة متكاملة

بعد تحقيق المواكب اتجاه لمصادرة أبراج المخلوع لصالح الحكومة

مجلس السلام : إشراك أهل المصلحة من المنطقتين في التفاوض قريباً

المواكب توثق لـ ” فساد الدعوة الإسلامية” بالمستندات

المهدي : إقالة مناع استهداف لحزب الأمة

الشيوعي يدرس إعادة المفصولين

‏

صحيفة حكايات :

السجن عاما للمتهربين من فحص كورونا

الشيوعي : شلة وراء التعيينات واردول يرفض التقريشة

أديب يطلب بالإفراج عن متهمين بالقتل بسبب كورونا

استقال وزير العمل بسبب لينا الشيخ

‏

صحيفة الوطن:

– “الوطن” تكشف تجاوزات شركة (السبيكة) في العهد البائد

– هجوم عصابات مسلحة على عمارة الذهب بالخرطوم

– الصحة العالمية: السودان “في وضع الخطر” أمام “كورونا”

‏

صحيفة صوت الأمة:

– (13) حالة إشتباه بـ(كورونا) في الخرطوم والحكومة تحذر من الإستهتار

– صوت الأمة تكشف أسباب إعتذار أردول عن منصب مستشار بشركة المعادن

– مستوردو المواد الغذائية: الموقف مؤمن ولن تكون هناك فجوة

– صلاح مناع: اجتمعت بالبرهان و “سأكشف ما دار حال تمت إقالتي”

– إيقاف مؤقت لـ “بائعات الشاي” بسبب (كورونا)

النيلين

شارك الموضوع :



