السلطان يكشف الأسرار !!

* بدعوة من لجنة إعلام المنتخبات الوطنية قدم السلطان برقو تنويراً صحفياً عن راهن المنتخب الوطني .

*الصحف والفضائيات تسابقت نحو التنوير الذي تحدث فيه السلطان بشفافيته المعلومة فأوضح أن معسكر المنتخب تم فضه نسبة لسفر المدير الفني ومساعده لباريس قبل إغلاق المجال الجوي الفرنسي.

*برقو قال (لولا سفر الثنائي الفرنسي لما تم فض المعسكر والذي تتواجد فيه رعاية صحية كاملة لن يجدها اللاعبون في أي مكان آخر).

*د. برقو أكد احترام الاتحاد العام للوزارة لكنه أوضح أن النشاط الكروي من شأن الاتحاد ولا سلطة عليه إلا من الكاف والفيفا منوهاً أن الوزيرة لم تزر الاتحاد منذ تعيينها وتسببت في تجميد عمل لجنة تأهيل الاستادات التي رصد لها البرهان المليارات لتأهيل استادات الخرطوم، الهلال، المريخ فضلاً عن 15 استاداً وولائياً.

*في رده على كاتب هذه السطور امتدح فيلود المدير الفني للمنتخب، المعسكر وقال إنه استفاد منه جداً، حيث تعرف على إمكانيات اللاعبين وقدراتهم مشيراً أن المعسكر ساهم في رفع إمكانيات اللاعبين الفنية والسلوك الاحترافي (الأكل والنوم).

*الخواجة برأ خالد بخيت من مسئولية تأخير ضم روووفا للمنتخب، وقال في رده على كاتب هذه السطور (لا علاقة لبخيت بتأخر انضمام روووفا للمنتخب)، وأضاف (أنا أشاور بخيت لكن الرأي النهائي عندي) مثمناً في سياق ذلك إمكانيات بخيت وقدراته الفنيه.

* ضحك شعب الهلال كما لم يضحكوا من قبل وصحيفة الكاردينال تهدد والي الخرطوم بمسيرة مليونية بسبب ما ادعوه عن مفوضية ولائية جديدة!!

*حل مفوضية الفاتح حسين ضرب الكاردينال في مقتل وأي مفوضية جديدة تعني أن عهد اللولوة قد انتهي.

*الكاردينال يعلم أنه لن يفوز في غياب مفوضية الفاتح وتحكيمه ؟؟؟ لذلك يستبق الأحداث بمثل هذه الجرسة التي لا تتسق مع من يزعم أنه محبوب الجماهير.

*والي الخرطوم رجل عسكري وصاحب شنب يرك فيهو الصقر وبالتأكيد لن تهزه كلمات من ترأسه امرأة.

*شعب الهلال بانتظار المليونية ونرجو ألا يطول الانتظار.

*بالمناسبة وعشان نخفف عليكم اعملوا مسيرة من ألف شخص، نعم ألف بس أو حتى خمسمية.

*جيبوا خمسمية من جبل الموت أو ستات الشاي أو حتى شفع الطهور.

*مقاول الأفراد موجود ومعاهو الأمنجي الذي يتجسس على اللاعبين والذي هرب وجرى عديييل يوم أن طارده ثوار الاعتصام.

*لم يعجبني بيان تجمع الرياضيين الذي ندد باستمرار معسكر المنتخب.

*التجمع لم يساهم في دعم المنتخب ولو معنوياً ورغم ذلك يصدر البيانات المنددة.

*للمنتخب قيادة فنية وجهاز طبي متكامل يعرف متى يدخل المعسكر ومتى يفضه.

*على التجمع تطوير نفسه ومغادرة محطة إصدار البيانات.

* ضجت الأسافير بالخبر الحزين الذي ورد عن اغتراب السفير قاقارين لخارج البلاد.

*قاقارين الرجل الموسوعي، كابتن الهلال والمنتخب، الخبير بالكاف، حامل الدكتوراه في الفرنسية، الخبير الاستراتيجي، المحاضر بالأكاديميات الأمنية والدبلوماسية والجامعات.

*رجل بكل هذه الخبرات النوعية كيف ندعه يغادر البلاد ليبحث عن لقمة العيش وهو في عقده السابع !!

*أليس مناسباً أن يبقي بالخارجية مثلاً لتأهيل الدبلوماسيين يا عزيزتي الوزيرة؟ أليس مناسباً أن تعهد له وزارة التربية بملف اللغة الفرنسية وقد قررت الوزارة تدريسها ؟ أليس مناسباً أن يعين كمستشار لوزيرة الرياضة المتخصصة أصلاً في الشباب وتحتاج لمن يعينها في شق الرياضة؟

*قاقارين يمكنه سد أكثر من ثغرة وهو كالمطر أينما وقع نفع.

* كلام سياسة

*أبراج كافوري المملوكة للمخلوع كشفت فرية شعار تجار الدين (هي لله).

*الأقلام الكيزانية التي تحتج على حبس قياداتها بكوبر هي ذاتها التي صمتت على مقتل أحمد خير بالخازوق وأيدت إعدام 28 ضابطاً بلا محاكمات !!

*صحفي كوز زعم أن وكيل وزارة الرياضة الجديد مهندس مساحة لا علاقة له بالرياضة!!

*السؤال للصحفي الكوز، مَن مِن وزراء الرياضة طوال عهد الإنقاذ له علاقة بالرياضة؟ من إيدام مروراً بعلي عثمان ورزق وسوار وحتي أبو هريرة؟

* هل فيهم خريج كلية التربية البدنية أو فيهم من لعب للمنتخبات الوطنية !!

يكفي أن الإنقاذ أتت بهاشم هارون من الشئون الدينية ليترأس اللجنة الأولمبية!!.

*وزارة الرياضة التي يتباكى عليها الصحفي الكوز خصصها الكيزان خلال السنوات الأخيرة للحركات المسلحة، يعني وزارة هامش!!

*بالمناسبة أيهما أفدح، تعيين مهندس وكيل للرياضة أم تعيين متمرد وزيراً للصحة!!

معتصم محمود

الصيحة

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