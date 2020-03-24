سرقة (الصدارة) قمة العوااااره !!

* ضحك شعب الهلال كما لم يضحك من قبل ومجموعة استشارية الكاردينال تسطو على اسم (تنظيم الصدارة) وتزعم ملكية التنظيم!!

*يبدو أن الكاردينال اقتنع أخيراً أن تنظيمه لم يعد جاذباً لدخول الانتخابات فعمد للسطو على تنظيم البابا والحكيم!!

*سخرت جماهير الهلال من المحاولة الساذجة لسرقة الاسم لأن الصدارة وكما قال القطب الهلالي الفخيم وكبير هلالاب جده عبد الرحيم الصديق (الصدارة تعني اُسر البابا، الحكيم، البرير، ود ملاح، أبو تله، الكوارته، أبو مرين) فأين هذه الأسر أيها الكرادنة!!

*أين الفكي بريمه وأين الأمين عبد المنعم، مولانا تاج السر، علي أحمد عباس، جلطه، التاج عبد القادر، عبد الله أحمد عبد الله، الجابري؟

*اين رواد النادي؟ أين الحلقة، أين البرش، أين المليشيا، أين أولاد بتري؟ أين وأين؟

إمن يحاولون سرقة الصدارة لا يعرفون تاريخها ومنهم مالك جعفر الذي لا نعرف له علاقة بالصدارة ؟

*إن كان مالك من الصدارة فلماذا لا يأتي الطاهر يونس والعسقلاني وكاروري وبقية الذين دخلوا الهلال عبر بوابة المؤتمر الوطني!!

*محاولة السرقة فاااااااشلة وسيبقى تنظيم الصدارة بعيداً عن يد تحالف الكرادنة وفلول المؤتمر الوطني.

* المحامي الشاطر والخبير القانوني د. كمال الأمين يجد هذه الأيام شهرة مجانية حيث بات العنوان الرئيس ولعدة أيام لصحيفة الكاردينال.

*تصريحات د. كمال عن حرمان أي مدان من تولي منصب رياضي أقلق مضاجع أصحاب السوابق فحرضوا ضده أقلام الإيجار لينالوا منه، لكن الحملة مدفوعة الأجر حققت عكس أهدافها حيث منحت الرجل شعبية واسعه وزادته شهرة فوق شهرته التي نعرف.

*تخصيص الخطوط الرئيسة ولعدة أيام لمولانا كمال تؤكد أن الأخ هناك مرعوب من القانون الجديد الذي يشرف عليه كمال مع عدد من خيار أهل القانون.

*الحملة الغبية التي سعت للتفريق بين الوزيرة ود. كمال ضلت الهدف ذلك أن نباح أصحاب السوابق أكد للوزيرة أن كمال أصاب الهدف المتمثل في تنقية الساحة الرياضية من أصحاب السوابق وفقاً لموجهات الفيفا.

*كمال يعتمد في عمله على الحكمة التي تقول (إن كثر حولك النباح فاعلم أنك أوجعت الكلاب).

* أحد الكرادنة تحدى مولانا كمال الأمين وزعم أن كردنة باق!!

*لا نعرف العاقب عبد الله هذا في سوح الهلال وسألنا عنه محامي الهلال فلم يتعرفوا عليه.

*كمال الأمين معروف في الهلال بل وخارج الهلال بدليل تكليفه بوضع قانون الرياضة.

*هذا هو كمال الأمين فمن هو العاقب عبد الله ما هي مؤهلاته حتى يقارع خبيراً قانونياً بقامة كمال الأمين ، من أين جاء وما علاقته بالهلال؟؟

*يكفي كمال فخراً أنه يحترم المهنة ولا يسخرها لخدمة مدان.

* اذاعة هوى الســودان باتت لسان حال المعارضة ضد الاتحاد العام وأضحت النسخة الصوتيه لصحيفة الصدى!!

*ما يكتبه مزمل في صحيفته صباحاً يردده ظهراً في الإذاعة التي بات ظهور مزمل فيها أكثر من المذيعين.

*(هوى السودان) فقدت حياديتها ورحلت عنها المهنية برحيل الإعلامي المهني عبود سيف الدين.

*بعض المذيعين استغلوا ضعف المدير الجديد (طارق كبلو) فسخروا الإذاعة للأجندة الشخصية.

*حليل عبود وحليل هوى السودان .

* الفاتح النقر مدرب بدرجة خبير وقد ظهرت بصمته بالهلال لكن النقر ورغم تميزه الفني كثير الظهور على المنابر الإعلامية.

*ظهور النقر في الصحف والإذاعات بات يومياً، والكلام الكتير بجيب لوم كتير يا عزيزي النقر.

*النقر بات يدافع عن كردنة ويهاجم أولترس بما زعمه من ان اولترس تؤثر سلباً على اللاعبين!!

*أولترس أقرب الروابط للاعبين، ويا عزيزي النقر فلا تخسر الجمهور لأجل إداري سيُضحّي بك مهما طال الزمن كما ضحّى بك من قبل وكما ضحى بــ (29) مدرباً قبلك.

* استفزني الخبر الذي يتحدث عن رغبة كاردينالية لشطب عضوية أولترس من الهلال.

*لا أحد يستطيع شطب ثوار الهلال ذلك أن عضويتهم مستوفية الشروط فليس في عضوية أولترس خريج إصلاحية ولا صاحب إدانة جنائية.

كلام سياسة

*سخر مبارك أردول من المعارضة الكيزانية وقال إن سنواتها الطويلة في السلطة أنستها فنون المعارضة.

*بصراحة أردول معاهو ألف حق، فالمعارضة الكيزانية لا تتعدّى حدود الواتساب.

*حتى في الواتساب معارضتهم ساذجه لا تتعدى الهجوم على البوشي أو الشماتة في الحالة الصحية بالبلاد.

*آخر سذاجات المعارضه الكيزانية ادعاء وقوفهم مع مزارعي الجزيرة!!

*من يسمع ادعاءات الكيزان يظن أن من دمّر مشروع الجزيرة هو حمدوك وأن من سبّ مزارعي الجزيرة ووصفهم بالشيوعيين هو البرهان لا المخلوع!!

*غايتو الكيزان راح ليهم الدرب والمعارضة ما خايلة فيهم.

معتصم محمود

الصيحة

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