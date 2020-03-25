أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020م

حكايات :

وزير الطاقة يطيح بمدير شركة الموارد المعدنية

منع التجمعات النهارية ومحاكم فورية لمخالفي الحظر

تسجيل حالة الإصابة الثالثة بكورونا في السودان

الحكومة: وفرة في القمح والوقود حتى نهاية يونيو

الانتباهة :

لجنة التفكيك: مخالفات شركة الموارد المعدنية تقدر 8 مليار جنيه

إصابة جديدة بكورونا

ضبط 3 سيارات مصرية تهرب الوقود وهروب اثنين

نشر 20 الف شرطي لتنفيذ حظر التجوال في العاصمة

الداخلية تكشف عن رصد أحداث في الولايات والتعامل معها

الصحة بالخرطوم : فحص جميع السجناء المطلق سراحهم

أوضاع مأساوية يعيشها السودانيون العالقون بأسوان

الجريدة :

أحمد ربيع : المخالفات المالية بشركة الموارد المعدنية في العهد البائد بلغت 8 مليار جنيه

منظمة الدعوة الإسلامية تفصل 300 معلم من مدارس المجلس الأفريقي

الصحة تكشف عن تسجيل ثالث إصابة بكورونا

عضو بلجنة العقارات والايجارات بمالية الخرطوم يكشف ٤٠٪ من مقار حكومة الولاية مؤجرة

أخبار اليوم :

قبل سريان حظر التجوال : إثبات إصابة ثالثة بالكورونا بالبلاد.

عضو مركزية الشيوعي يدعو لطواريء إقتصادية للخروج من المطب الحالي.

مجلس الوزراء يستعرض تقرير حول الأوضاع الأمنية بالبلاد.

مجلس الوزراء يطمئن على موقف القمح والمشتقات البترولية.

رئيس التحرير يكتب (نقطة نظام) : ثم ماذا بعد حظر التجوال؟

التيار :

ضابط يحجر على فصيل شرطة كامل للاشتباه بكورونا

اجتماع مشترك لطرفي الوثيقة الدستورية بحضور حمدوك

إصابة جديدة بكورونا والتيار تورد التفاصيل

الإطاحة بمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية

الصيحة :

الإمدادات : تخزين الكلوركوين واشترمايسين لمواجهة كورونا

عملية تزوير تقود موظفا إلى الحجر الصحي

ولاية الخرطوم تلوح بعقوبات رداعة لمخالفي حظر التجوال

الجيش : لابد من ترسيم الحدود ونشر القوات

إعادة باخرة قمح قادمة من أوكرانيا بسبب كورونا

فيروس جديد في الصين يقتل شخصا ويثير المخاوف

المواكب :

الجيش : اتهامات حركة الحلو مناورات للهروب من التفاوض

نزاع حول طائرات دورن بين القوات المسلحة والاستثمار

وزير التجارة : فوضى في الأسواق لانريد حلولاً مؤقتا

الشعبية تتهم الحكومة بالحشد العسكري والجيش يرد

صفوف للمرضى في مستشفى نيالا وشكاوى من تردي الخدمات الصحية

المجهر :

الفريق صلاح عبد الخالق : تسليم البشير للجنائية خط أحمر

الصحة تكشف عن تسجيل إصابة ثالثة بكورونا و١٣ حالة اشتباه

مجلس الوزراء يوجه باتخاذ معايير محددة لاختيار عناصر جهاز الأمن الداخلي

والي الخرطوم يوجه بتنفيذ قرار حظر التجوال وتطبيق عقوبات رادعة للمخالفين

آخر لحظة :

إصابة جديدة بـ(كورونا) ووصول (18) ألف جهاز فحص

اليوم الأول للحظر .. ربكة في الأسواق والمواصلات

توفير الوقود حتى نهاية يونيو وتراجع حصة الدقيق

النائب العام: اقتراب محاكمات تتعلق بقتل متظاهرين

الكهرباء تُوقِف التوصيلات الجديدة وتُقلِّص ساعات البيع

صوت الأمة :

الإعلان عن ثالث إصابات مؤكدة بكورونا في السودان

النائب العام: إغكتمال التحقيق في إنقلاب يونيو 1989

حالة وفاة بفيروس (هانتا) في الصين تثير مخاوف من إنتشار وباء جديد

645 ألف دولار تحرم دخول بصات عبر ميناء بورتسودان للخرطوم

تأجيل صرف معاش مارس

حريق بمشروع الجزيرة

النيلين

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