لجنة الاطباء الشرعية:يجب الالتزام بموجهات الدولة والصحة الاتحادية

دعا الدكتور الفاتح عمر السيد مدير مستشفى “تقي التخصصي” عضو لجنة الاطباء الشرعية الشعب السوداني للالتزام بموجهات الدولة ووزارة الصحة الاتحادية “حتى ننتصر على كورونا كما انتصرنا في الثورة المجيدة”.

ودعا السيد في حديثه بمنبر “طيبة برس” اليوم حول (رؤية لجنة الاطباء للازمة الصحية الحالية وأهمية التوعية بجائحة كورونا والمعينات الوقائية المطلوب توفيرها للمواطنين) دعا إلى تكوين لجنة عليا، تضم كل الجهات ذات الصلة ولجان المقاومة للتصدي للوباء، على الرغم من الامكانيات القليلة.

وأضاف قائلاً: نحن ورثنا نظاماً صحياً منهاراً، لكن نعمل بكل شفافية وتعاون وبمنظومة واحدة لمنع انتشاره.

ولفت إلى أن السودان وضعه أفضل، مشدداً على الالتزام بالارشادات التوعوية لانه مرض ليس له امصال.

وأضاف أن المصل الأساسي هو الوعي، وإتباع موجهات اللجنة العليا ووزارة الصحة الاتحادية بعدم الخروج، والبعد عن ممارسة العادات مثل السلام بالاحضان وتجنب الازدحام والمناسبات الاجتماعية.

وقال إن المرض ينتشر بمتوالية هندسية بمعنى ان كل مصاب يصيب أكثر من شخصين

ودعا المواطن بالتوجه بنفسه للابلاغ حال ظهور أي أعراض لان المرض ليس عيب وهذا الفيروس اجتاح أعظم الدول

وشكا د. الفاتح من جشع التجار ومافيا الادوية على حد قوله لرفعها اسعار الكمامات والمعقمات.

وزاد قائلاً: ” إبان الاعتصام كانت توزع مجانا” ، وأضاف لا يجوز الاستثمار في صحة المواطنين مشيرا إلى عبوة الخل والمعقم وصلت إلى ٣٠٠ جنيه، مؤكدا على محاربة التجار بالتوفير.

وناشد شباب المقاومة في الإستمرار في تصنيع المعقمات، داعيا الي محاربة الاشاعة اكثر من محاربة الفيروس..

من جانبه قال دكتور والي الدين الفكي إستشاري طب الأطفال عضو نقابة الاطباء الشرعية أن نسبة الوفيات بفيروس جائحة كورونا في العالم بلغ 2 الي 4٪، وفي إيطاليا وصلت نسبة الوفاة الي 9٪، فيما بلغ المتوسط العالمي للوفيات أربعة ونصف في المائة.

سونا

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