خطة عاجلة لمنع دخول “كورونا” إلى الشمالية

وضعت حكومة الولاية الشمالية جملة من التحوطات والتدابير لمنع دخول فيروس كورونا للولاية.

وأكد الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية الأستاذ عبد القادر محمد سعيد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمنع انتقال وباء كورونا للولاية الشمالية الذي انعقد اليوم بدنقلا، أن حكومة الولاية ستظل تتابع تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة من الدولة بشأن حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وإيقاف جميع السفريات من وإلى الولايات ومنع التجمعات ومنع زيارة المرضى بالمستشفيات وتوفير مطهرات على أبواب الصيدليات والمحلات التجارية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالموجهات والإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة والجهات ذات الصلة.

واستعرض الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في إعداد خطة عاجلة للتصدي للمرض وتحديد الاحتياجات المطلوبة وتوفير الدعم اللازم للمكافحة والاستجابة للوباء وعرض نتائج وتوصيات اجتماعات اللجنة العليا على محليات الولاية السبع وتدوين كل المعلومات التي يتم تداولها مع وزارة الصحة أو الجهات ذات الصلة وكذلك من مهام واختصاصات اللجنة الشروع في تنفيذ أنشطة المتابعة من مرحلة الاستجابة للمرض وتشكيل لجان فرعية.

كما اطمأن الاجتماع من خلال التقرير الذي قدمه مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية عضو ومقرر اللجنة العليا اطمأن على مجمل الأوضاع الصحية والتحوطات والتدابير التي وضعتها الوزارة لمجابهة وباء كورونا، مؤكدا أن الوضع الصحي الآن بالولاية الشمالية مستقر ومطمئن ولم يتم تسجيل أي حالة وأن كل حالات الاشتباه يتم التعامل معها بالطرق والوسائل الصحية اللازمة مشيرا إلى أن الكوادر الصحية بالولاية الشمالية جاهزة للتصدي لكورونا وأنه تم استلام عدد من المعينات من وزارة الصحة الاتحادية والتأمين الصحي في إطار الخطط والبرامج الصحية لمجابهة الوباء، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد تجهيز غرف عزل بكل محليات الولاية، داعيا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل التصدي للمرض مع ضرورة اتباع الإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة الاتحادية .

يذكر أن الاجتماع كان قد استمع إلى تنوير من المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الأستاذ مجذوب الخليفة حول تحوطات واستعدادات المحلية لمجابهة وباء كورونا كما استمع الاجتماع إلى تنوير من مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الأستاذ إبراهيم النعيم حول العمل التوعوي والتثقيفي بمرض كورونا.

إلى ذلك، تلقى الاجتماع تنويرا من مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالولاية الأستاذ محمد محمود السيسي حول أعراض وطرق انتشار مرض كورونا وكيفية الوقاية منه مؤكدا خلو الولاية الشمالية من أي إصابة بمرض كورونا.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والقرارات المهمة والتي من شأنها منع انتقال وباء كورونا للولاية الشمالية.

سونا

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