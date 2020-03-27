الهلال الأحمر وإدارة تعزيزالصحة يواصلان حملات درء جائحة كورونا

إستمرت حملات التوعية الصحية لدرء جائحة كورونا بولاية النيل الابيض من قبل عدد من المؤسسات التي من بينها الهلال الأحمر السوداني فرع النيل الأبيض الذي ظل يواصل حملاته التثقيفية الصحية وذلك بالتعاون مع ادارة تعزيز الصحة بالولاية من اجل نشر الوعي الصحي لمنع ظهور فايروس كورونا .

وتواصلت الحملات باستخدام العربات المتجولة بالمايكروفون كما شملت التغطية محلية قلي التي إنطلقت منها الي القري والفرقان مستهدفة توزيع البوسترات والمقابلات التثقيفية بعدد من القري شملت منطقة حمراية ومهد النمر واحمد سعيد و احمد علي و البيارة واباريق البله واباريق المدرسة واباريق العجب والشوافة والدبيبة القناطير .

يذكر ان هذه الحملات منتظمه بكل المحليات شاملة المقابلات الثقيفية الفردية للمتطوعين لاسرهم وجيرانهم بوحداتهم المختلفة بالولاية عبر شبكة المتطوعين التي تغطي نطاق واسع بالنيل الأبيض.

وأشار الاستاذ شرف الدين على احمد مشرف تنمية المتطوعين رئيس حملة التوعية أن الحملة استهدفت توعية المواطنين بخطورة الفايروس وسهولة انتقاله.

وقال شرف إن عملية النظافة وتجنب الزحام ضرورة في هذه المرحلة وابان أن الإصابة تكون خطيرة وتتطلب التوعية التامة للمواطنين مشيراً إلي ان هذه الفترة تعتبر الاخطر و بالتالي يجب علي الجميع الالتزام بالضوابط والتوجيهات من الجهات ذات الصلة والتي تؤدي إلى عدم الإصابة سائلين الله أن يجنب البلاد والعباد شر الامراض وأن ينعم علي الجميع بالصحة والعافية .

وثمن سيادته الدور الكبير لمتطوعي الهلال الأحمر ومساهمتهم في التعريف بخطورة الوباء .

سونا

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