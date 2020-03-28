الصحة العالمية تدرب الكوادر الصحية بمستشفيات الجزيرة

إنطلقت صباح اليوم بمستشفي مدني التعليمي الورشة التدريبية للكوادر الطبية بمستشفيات مدني التعليمي والمناقل والحصاحيصا وأم القري التي نظمتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارتي الصحة الإتحادية والولائية .

وأشار دكتور فخر الدين محمد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية ان الورشة التدريبية تستهدف خط الدفاع الاول ضد كورونا الذى يضم الأطباء وتقنيي المعامل وضابط الصحة والتمريض لتدريبهم على معالجة مريض كورونا .

وقال إن الورشة تعتبر إحدي الإجراءات الإحترازية التي تنفذها وزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا ، وقدم شكره وتقديره للجهود التي ظلت تقوم بها منظمة الصحة العالمية في دعم كافة برامج وزارة الصحة ، مبينا أن الورشة تستمر لمدة يومين ومن ثم تتواصل لتشمل مستشفيات محليات الكاملين والقرشي وشرق الجزيرة وجنوب الجزيرة لتدريب الكوادر .

من جانبه تناول الأستاذ الرشيد محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها وزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا ، مشيرا الى جهود إدارته في المتابعة اللصيقة للمواطنين العائدين من الخارج .

فيما أكد دكتور امير سيد أحمد ممثل منظمة الصحة العالمية بولاية الجزيرة أن الورشة تأتى بدعم كامل من منظمة الصحة العالمية لتدريب الكوادر الطبية في 8 مستشفيات بالولاية علي كيفية التعامل مع جائحة كورونا ، مشيرا الي أن الورشة تتناول العديد من الموجهات عن كيفية السيطرة علي الجائحة حال إنتشارها وكيفية الحد من إنتشار العدوي، معلنا عن استلام كميات كبيرة من معدات السلامة الشخصية للكوادر الطبية كدعم من منظمة الصحة العالمية .

سونا

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