الصحة تكشف عن مراكز لعزل المصابين والمشتبهين بجائحة كورونا

في إطار إعدادات وزارة الصحة ولاية الخرطوم لتجهيز مراكز العزل لجائحة كورونا كشف مدير مركز العزل بمستشفى الخرطوم د. عدلي عوض فضل السيد بأن مركزه مجهز بـ (30) سريرا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا وحالات الاشتباه ويحتوي على غرف عناية مكثفة مزودة بأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الوسائل اللازمة لاستقبال الحالات.

ونوه إلى أنه يتم توفير إمداد وسائل السلامة والحماية الخاصة للعاملين بمراكز العزل من قبل الوزارة والذين يفوق عددهم (80) من الكوادر الطبية وكوادر صحة وكادر تأمين إضافة إلى العمال مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة مطالباً الموطنين بالالتزام باتباع رسائل السلامة الصادرة من السلطات الصحية بالبقاء في المنازل لتقليل الحركة والازدحام والاهتمام بغسل الأيدي إلى أن تتم السيطرة بالكامل للقضاء على فيروس كورونا إضافة إلى التبليغ الفوري لحالات الاشتباه، مشيراً إلى أنه يتم التبليغ عن الحالات المشتبه بها من داخل ولاية الخرطوم على الرقم 221 ومن الولايات على الرقم 9090 ولفت عدلى إلى قيام الوزارة بتطهير مركز العزل يونيفرسال ببحري ومركز العزل بمستشفى الخرطوم ومركز العزل بمستشفى جبرة .

وأعرب عن شكره لمنظمة جسر العطاء الخيرية لتقديمها (3) عربات حافلات منها ٢ لترحيل العاملين بمركز العزل بمستشفى جبرة بالخرطوم وعربة لترحيل العاملين بمركزه.

سونا

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