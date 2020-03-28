وزارة الصحة بسنار تنفذ حملات تثقيفية عن كورونا

نفذت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار ممثلة في إدارة المنظمات حملة تثقيفية وتوعوية كبرى حول مرض كورونا.

وقالت مدير المنظمات بالوزارة الأستاذة مواهب قسم الله إنه تم تنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية لمواطني مدينة سنجة عن جائحة كورونا الأعراض وطرق الانتقال وطرق الوقاية منه.

وقالت إن العمل سيمتد ليشمل جميع محليات الولاية، مؤكدة أن التثقيف عبر مكبرات الصوت يأتي تجنبا للتجمعات وهو وسيلة ناجعة لتوصيل الرسالة للمواطن في موقعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات التي تأتيهم عبر فرق التثقيف.

سونا

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