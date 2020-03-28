نتيجة فحص حالة الاشتباه بـ”كورونا” في البحر الأحمر سلبية

أعلن المدير العام لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر دكتور زعفران الزاكي في تصريحات اليوم أن حالة الاشتباه التي أعلن عنها مستشفى الموانئ البحرية ببورتسودان ظهرت نتيجتها سلبية بعد أن تم فحصها في المعمل المركزي بالخرطوم.

وأضافت في تصريح لإذاعة البحر الأحمر عن خلو حالة الاشتباه التي تم عزلها بمركز العزل ببورتسودان من فايروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) بعد وصول النتيجة من الخرطوم وأثبتت الفحوصات المعملية سلبيتها.

وكانت الحالة المشتبهة قد تم التبليغ عنها بمستشفى هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان فجر أمس الأول الخميس ٠

وذكرت أنه بعد وصول النتيجة اليوم أبلغت المريضة بالنتيجة، وسيتم فتح مستشفى الموانئ البحرية وإيقاف الحجر الصحي الذي كان مفروضا عليه بسبب هذه الحالة.

سونا

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