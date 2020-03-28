الناس يهتمون باعداد الوفيات وهي بالمناسبة أقل أثر سيصنعه هذا الفيروس، هو سيغير هذا العالم بالكامل.

2020 is a turning point

ستنمو العصبيات والقوميات وقد تنهد عرى واتفاقيات واتحادات وقد ينهار الاتحاد الاوروبي أو تتغير قوانينه وقد يصاب اليورو في مقتل وقد تظهر تحالفات جديدة وتختل موازين القوى في العالم.

التغيير الاقتصادي سيكون هو الأعظم، هذا الفيروس سيرفع أقواماً ويضع أقواماً آخرين، وسينشط الصراع في السيطرة على الموارد والمياه.

ستخرج أفلام وروايات تكتب عن المواقف الإنسانية العظيمة والانانية كذلك وتحاول كشف ما يجري تحت الطاولات والغرف المغلقة.

طوال السنوات الماضيات كان الرؤساء يظنون أنهم في مأمن خلف ترسانتهم الأمنية ودباباتهم وكانت المصائب من فيضانات واعاصير وغيرها تصيب الفقراء، الآن تساوت الكتوف وأصبح الموت يدخل إلى غرف نومهم التي ظنوها حصينة بالمجنزرات والقنابل النووية والانشطارية {أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون}

ستثور الاسئلة الفلسفية الصعبة مرة أخرى، من نحن وماذا نريد ولماذا نحن هنا وهل خلقنا الإله أم هي الطبيعة فحسب وكيف يهزمنا كائن لا يرانا ولا نراه؟

{حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون}.

ستنجلي الغمة وستستمر الحياة وسيعود الإنسان إلى غيه القديم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

لؤي المستشار

شارك الموضوع :



