ضعف الوالي سبب البلاوي

* تعيين الوزير المكلف لمفوضية كيزانية جديدة بولاية الخرطوم سببها الأساسي ضعف الوالي.

*كافة الكيانات الرياضية طالبت بإقالة المفوضية السابقة لكن الوالي الضعيف ظل ساكناً لا يجرؤ على معارضة الوزير الذي ظل متمسكاً بمفوضية الفاتح حسين، المفوض الأسوأ في تاريخ المفوضيات ورجل مهزلة انتخابات الهلال أو ما يُعرف بانتخابات ستات الشاي وشفع الطهور.

*حتى والوزيرة الكنداكة ولاء البوشي تحل المفوضية المركزيه ظل الوالي الضعيف يخشى حل المفوضية الولائية تجنباً لزعل الوزير حتى تدخلت لجنة إزالة التمكين وحلت المفوضية بجرة قلم.

*ما فعلته ولاء، عجز عنه الوالي أبو شنب!!

*بعد حل لجنة التمكين للمفوضية استبق الوزير لجنة إزالة التمكين وشكل مفوضية جديدة أسوأ من التي غادرت!!

*ماذا نتوقع من مفوضية رئيسها كان مفوضاً اتحادياً في العهد البائد، وكان المستشار القانوني لديوان الزكاة أخطر معاقل الكيزان!!

*ماذا نتوقع من مفوضية تضم أحد موظفي الكاردينال!!

*عدد من روابط وتنظيمات الأهلة ترتب لمقابلة الوالي والاحتجاج على المفوضية الجديدة لكن الرأي عندي أنها مقابلة عديمة الجدوى ذلك أن الوالي أضعف من مواجهة الوزير المكلف.

*الرأي عندي أن لجنة إزالة التمكين هي الجهة القادرة على إزالة المفوضية الكيزانية الجديدة تماماً كما أزالت المفوضية التي سبقتها.

*إزالة المفوضية الجديدة ليست كافية هذه المرة والمطلوب إزالة الوزير نفسه وكافة العناصر الكيزانية بالوزارة التي باتت أكبر تجمع للكيزان.

*وزارة الرياضة الولائية لا تزال بكل طاقمها الكيزاني ولم يغادر إلا الوزير!!

*معقول يا لجنة التمكين كيزان يتحكمون في رياضة عاصمة البلاد!!

* إن كان علي أسد سيسحب استقالته ويعود لمجلس سوداكال فلماذا هذه اللفة الطويلة ولماذا العنتريات التي ما قتلت ذبابة!!

*كان عليه العودة مع خالد أحمد المصطفى الذي عاد بعد ساعات من الاستقالة الوهمية.

*مادبو وحده من يستحق التحية ذلك أنه رمى بقرارات أسد وجماعته لسلة المهملات ثم أجبرهم على التراجع عن الاستقالات دون أن يتازل عن شيء أو حتى يجاملهم بكلمة ترحيب.

*مادبو ما في زيو.

* فؤاد نقه، مجدي مامون، هشام نصر، نور الدين عبد المجيد وبقية رموز نادي الخرطوم خارج مجلس الإدارة إذن ممن يتشكل المجلس الجديد!!

*رحل أبناء الخرطوم تلاته وبات محتلاً بواسطة الغرباء.

▪أنشودة (تلاته حلاته) ضاعت وباتت (تلاته بيت الخيانة).

* الإكسبريس شيخ الإنديه العطبراوية يعاني مالياً بسبب الظروف الصحية لراعي الفريق (الصاقعة) ووالي نهر النيل يتلكأ في دعم الفريق!!

*من يقول للوالي إن الإكسبريس رمز من رموز الولاية، فعلام التجاهل ولماذا هذا الاستخفاف بنادٍ يمثل رقماً بين أندية الممتاز!!

* ليمونة ترشح لمقعد الأولى باتحاد الخرطوم، ولا أعتقد أن هناك من هو أفضل منه كفاءة وخبرة.

كلام سياسة

*بيان القوات المسلحة حول اعتداء بعض منسوبيها على قاضي الفاو أكد احترام القوات المسلحة للقضاء وأوضح فتح بلاغ ضد المتهمين بالنيابة، البيان دعا منسوبي الجيش لاحترام القضاء.

*بصراحة بيان محترم يشبه القوات المسلحه ويفوت الفرصة على الفلول والزواحف الذين أرادوها فتنة بين الجيش والقضاء.

*البيان رد اعتبار القضاء وأزاح أسباب إضراب القضاء فكان رفع الإضراب.

*استفزني بيان صادر عن جيران فقيد البلاد وزير الدفاع يحتجون فيه على صيوان عزاء الفقيد بزعم مخاطر صحية!!

*البيان العار يعبر عن انهيار أخلاقي غير مسبوق ولا يشبه أهل السودان وشهامتهم.

*أعلم أن الأخلاق تدنت وأن قيم الشهامه تراجعت خلال عهد الكيزان لكني لم أعلم أنها انهارت لدرجة أن الجار يحتج على تلقي جاره العزاء في رب الأسرة .

*لو كنت مسئولاً بالصحة لحولت سرادق العزاء بعد انتهاء مراسم العزاء لحجر صحي قومي حتى يعلم جيران الفقيد معنى التكافل والتراحم.

معتصم محمود

الصيحة

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