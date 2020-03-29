الصحة الاتحادية: حالات الاشتباه بمراكز العزل 86 حالة

عقدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية اجتماعها اليوم بقاعة الطوارئ برئاسة وكيل وزارة الصحة د.سارة عبد العظيم رئيس اللجنة وبحضور الإدارات المختصة بوزارة الصحة الاتحادية والشركاء والجهات ذات الصلة .

واكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية والتي جرى استعراضها في الاجتماع ،ان مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان حتى يوم أمس بلغ ٨٦ حالة اشتباه .

وأوضحت التقارير أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد ست حالات ، بالحالة التي أعلنت اليوم ،من بينها حالة وفاة واحدة وقد سبق إعلانها من قبل الحكومة منوهة إلى عدم تسجيل وفيات جديدة ..

كما اكدت التقارير عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم بعداغلاق الاجواء السودانية أمام حركة الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للسيطرة على الوباء..

الجدير بالذكر أن جملة القادمين إلى البلاد منذ ٢٥يناير الماضي بلغ ٢١١٥ شخصا تمت متابعة ١٤٢٠شخصا منهم بنسبة ٦٧،١٪ موزعين على عدد من الولايات .

سونا

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