ما مدة بقاء فيروس كورونا نشطا.. والبيئة الأنسب له؟

اكتشف علماء صينيون، مدة بقاء فيروس كورونا نشطا، وكذلك البيئة الأفضل له من حيث درجة الحرارة، موضحين ذلك بحسب تجارب قاموا بها.

وبحسب ما نشروه على “بوابة medRxiv الطبية المتخصصة”، فإن فيروس كورونا لا يتحمل درجة الحرارة العالية، وكذلك فإنه يبقى لفترات طويلة أوضحوا كم تبلغ.

وقال العلماء في جامعة هونغ كونغ، إن فيروس كورونا التاجي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات، بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما.

وأضافوا أن فيروس السارس CoV-2 لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ويتم إتلافه عند 70 درجة مئوية في غضون خمس دقائق.

واكتشف الخبراء أيضا المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامدا على سطح الأجسام المختلفة. فهو يبقى على الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.

ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.

عربي 21

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