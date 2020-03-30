هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب قرار حظر التجوّل؟

جواز الجمع بين الصلوات بسبب قرار حظر التجوّل

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله سؤالي للشيخ – حفظه الله – بعد صدور قرار ببدء حظر التجول من الساعة السادسة مساءاً هل يجوز جمع المغرب والعشاء جمع تقديم؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم يجوز لهم الجمع بين المغرب والعشاء تقديماً لوجود المانع من الاجتماع في وقت العشاء، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثمانياً وسبعاً بالمدينة من غير خوف ولا مطر) قيل: ولم؟ قال (أراد ألا يحرج أمته) ولأن الجمع بسبب المطر سائغ فكذلك الجمع بسبب حظر التجول؛ لأن المانع الرسمي أشد من المانع الطبعي؛ وذلك لأن المانع الطبعي مجرد توقع، حيث يتوقع الناس استمرار المطر من وقت الصلاة الأولى إلى وقت الثانية، أما المانع الرسمي فهو إجراء قانوني يعرض صاحبه للعقوبة، وطريقة الجمع أن يؤذن لصلاة المغرب ثم تقام الصلاة وتصلى المغرب، وبعدها يقيمون صلاة العشاء من غير أذان، ثم ينصرفون إلى بيوتهم وقد أدوا ما عليهم، وعمروا بيت الله تعالى بذكره والصلاة فيه حسب استطاعتهم، والله تعالى يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم} والله تعالى أعلم.

✍ د. عبدالحي يوسف

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