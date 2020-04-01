أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 1 أبريل 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الجريدة:
* الحرية والتغيير: رفع الدعم (خط أحمر)
* اغلاق حوادث مستشفى الذرة بسبب الاشتباه في حالة كورونا
* حريق جديد يلتهم (90) فدان من القمح بمشروع الجزيرة
السوداني:
* إصابة سابعة بـ (كورونا) و(الصحة) تقر بعجزها عن التواصل مع (50%) من العائدين
* مساجد بالخرطوم تكسر حظر التجوال وتقيم صلاة العشاء في جماعة
* تفاصيل اقتحام سودانيين لمبنى السفارة بالقاهرة
اليوم التالي:
* الحلو يعلن تمديد وقف العدائيات.. والحكومة ترحب
* إعلان الحالة السابعة بكورونا وتعافي الثالثة
* رئيس وأعضاء مجلس السيادة يتبرعون بمرتب نصف شهر لمحاربة كورونا
* وفاة لاعب المريخ الدولي السابق كمال عبد الوهاب (الصحة) : فشلنا في التواصل مع (50%) من القادمين من الخارج
السوداني الدولية:
* تصاعد كبير في أسعار الذرة والدخن والسمسم
* دخول أجانب وسودانيين من اثيوبيا إلى كسلا دون فحص طبي
* (80) بالمائة من مخابز (الخرطوم) تدخل في إضراب مفتوح اعتباراً من (السبت)
آخر لحظة:
* إصابة سابعة بكورونا وتماثل حالتين للشفاء
* (الصحة): عائدون من الخارج أدلوا بمعلومات مغلوطة
* استقالة والي الشمالية بسبب خلافات مع التغيير
الدار:
* السودان يسجل الحالة السابعة للاصابة بكورونا لأجنبي قادم من الامارات
* مرافق الراحل ربيع دهب المتوفي بالكورونا يحكي اللحظات الأخيرة من دبي لمطار الخرطوم
* القوات المسلحة تتبرع بمرتب يوم لمكافحة كورونا
* مصاب الكورونا بالعزبة يتماثل للشفاء
* شعبة المخابز: نقص حصة الخرطوم من دقيق المخابز بنسبة (50%)
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان رياضيات للأساس والتربية الاسلامية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)