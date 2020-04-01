أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 1 أبريل 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الجريدة:

* الحرية والتغيير: رفع الدعم (خط أحمر)

* اغلاق حوادث مستشفى الذرة بسبب الاشتباه في حالة كورونا

* حريق جديد يلتهم (90) فدان من القمح بمشروع الجزيرة

السوداني:

* إصابة سابعة بـ (كورونا) و(الصحة) تقر بعجزها عن التواصل مع (50%) من العائدين

* مساجد بالخرطوم تكسر حظر التجوال وتقيم صلاة العشاء في جماعة

* تفاصيل اقتحام سودانيين لمبنى السفارة بالقاهرة

اليوم التالي:

* الحلو يعلن تمديد وقف العدائيات.. والحكومة ترحب

* إعلان الحالة السابعة بكورونا وتعافي الثالثة

* رئيس وأعضاء مجلس السيادة يتبرعون بمرتب نصف شهر لمحاربة كورونا

* وفاة لاعب المريخ الدولي السابق كمال عبد الوهاب (الصحة) : فشلنا في التواصل مع (50%) من القادمين من الخارج

السوداني الدولية:

* تصاعد كبير في أسعار الذرة والدخن والسمسم

* دخول أجانب وسودانيين من اثيوبيا إلى كسلا دون فحص طبي

* (80) بالمائة من مخابز (الخرطوم) تدخل في إضراب مفتوح اعتباراً من (السبت)

آخر لحظة:

* إصابة سابعة بكورونا وتماثل حالتين للشفاء

* (الصحة): عائدون من الخارج أدلوا بمعلومات مغلوطة

* استقالة والي الشمالية بسبب خلافات مع التغيير

الدار:

* السودان يسجل الحالة السابعة للاصابة بكورونا لأجنبي قادم من الامارات

* مرافق الراحل ربيع دهب المتوفي بالكورونا يحكي اللحظات الأخيرة من دبي لمطار الخرطوم

* القوات المسلحة تتبرع بمرتب يوم لمكافحة كورونا

* مصاب الكورونا بالعزبة يتماثل للشفاء

* شعبة المخابز: نقص حصة الخرطوم من دقيق المخابز بنسبة (50%)

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان رياضيات للأساس والتربية الاسلامية للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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