أطباء بجيبوا صبيان عشان يحملوا المبالغ البيربحوها من لستة عيانيين واحدة في ضهرية عرباتهم.. جرائم تتم في حق المرضى السودانيين

في دكاترة جميلين أصدقائنا وزملائنا وبنحبهم .. وبنقول ليهم دائمآ انتو جميلين ومثاليين حتى ” تتخصصوا ” ..بعداك الهواء بيقلب ..

نحن عارفين كويس الصنف التاني من الجزارين البشريين .. ناس العملية بمئة ومئتين مليون .. بنعرفهم كويس .. والمقابلة بالفين جنيه .. عندك ما عندك ..

نحن شفنا لينا أخصائيين الواحد في حقنة ظهر صغيرة بشيل ليهو ملايين ..

نحن شفنا لنا أسر في غاية الفقر .. الخرطوم دي تعرفوا عليها من خلال الوصف و الحكاوي .. و المستشفيات ده بيوصلوها مجهدين علي ظهور البكاسي ..

و مع ذلك الأخصائي بينساهم بالساعات .. و يجيهم يقابلهم كأنهم شاحدنو .. و بيكون عارف معاناتهم .. و بعد داك يحولهم للخاص .. الي من لا يرحم .. عشان يتم أستغلالهم و مص دمهم ..

نحن و الله شفنا مواقف تهتز ليها الجبال .. شفت لي راجل و معاي صديق عزيز بيكون بيقرأ في البوست ده .. قال لينا بالنص .. أنا ما بجيب للبنت البتحتضر دي الدواء .. أنا خلاص بعت أي شئ .. و لو في شئ فاضل نخليهو لأخوانها الصغار .. قال لينا الكلمات دي بكل ثبات الدنيا .. الحاجة دي بتوريك أنو الراجل ده محطم قدر شنو من جواهو .. المشهد ده واحد من ألف مشهد خلى الواحد يهج ..

ما تشبكونا ملاپكة الرحمة و ملائكة العذاب .. الواحد ما عايز يتكلم بالتفاصيل عن الجرائم البتتم في حق المرضى السودانيين الفقرانين .. عن الأستغلال و عن الأتجار بالمرض .. و عن الاطباء البجيبو ليهم صبيان عشان يحملوا المبالغ البيربحوها من لستة عيانين واحدة في ضهرية عرباتهم ..

أي زول في البلد دي يشتغل شغلو .. نحن ما عايزين زول يرحم الناس أو يتفضل عليهم .. نحن عايزين الناس يشتغلو شغلهم .. ما عايز تشتغل أقعد في بيتك بجي غيرك يشتغل شغلو ..

عبد الرحمن عمسيب

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