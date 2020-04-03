(50%) نسبة الخدمات بمستشفيات ومراكز العزل الصحي

أقر مدير إدارة المستشفيات والطوارئ د. حسام علي بوجود صعوبات تواجه اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا”، لكنهم يجتهدون للتغلب عليها.

وقال د. حسام عن وضع مستشفيات ومراكز العزل المتوفرة بالخرطوم بحسب صحيفة الصيحة، إن الخدمات متوفرة حالياً بنسبة (50%)، وأشاد بوقوف القوات المسلحة مع اللجنة العليا ومدها بالأجهزة الطبية.

من جانبها، أوضحت مديرة وحدة المخزون الاستراتيجي والطوارئ القومية د. إيمان صلاح، أنهم كإدارة تعاقدوا مع شركة لتوفير الهواء السائل وتعبئة الأسطوانات لتوزيعها على الولايات كافة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإمدادات الطبية، لكنها لم تتمكن من مدهم بالمخزون الاستراتيجي للهواء السائل.

الخرطوم (كوش نيوز)

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