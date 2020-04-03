منظمة صندوق إعانة المرضى تنفذ عدة حزم للمساهمة في احتواء جائحة كورونا

في إطار مساهمتها في إحتواء جائحة كورونا، تواصلت جهود منظمة صندوق إعانة المرضى، لاحتواء الجائحة عبر عدة حزم، حيث دشنت المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة حزمة تعزيز الصحة للوقاية من مرض كورونا بمحليات ولاية الخرطوم السبعة، ويستمر البرنامج من مارس وحتى مايو، ويستهدف أكثر من (300) مستشفى ومركز صحي حكومي وخاص، بجانب تدريب الكوادر والأطر الصحية العاملة بهذه المؤسسات. ويهدف البرنامج للتوعية الصحية عن جائحة كورونا (طرق الانتقال، الأعراض وطرق الوقاية) في المؤسسات الصحية والمرضى والمرافقين، والمؤسسات الأخرى والأماكن العامة والمساجد بالتعاون مع قسم المتطوعين بالمنظمة ولجان المقاومة بالأحياء.

وقال د. عبدالمجيد فضل الله المدير التنفيذي للمنظمة، رئيس لجنة الطوارئ، إن البرنامج يهدف لتوعية الأطر الصحية العاملة في الحقل الصحي عن كيفية الاستخدام الصحيح لأدوات الوقايه الشخصية (الكمامة والطريقة الصحيحة لاستخدامها ومدة استخدامها) وتوعيتهم أيضا عن كيفية التعامل مع حالات الاشتباه.

كما شرعت المنظمة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم في حزمة تدريب مدربين من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، حيث عملوا على توعية الأطفال في وضعية الشارع (المشردين) بمحليات الولاية السبعة، وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية.

وقال د. عبد المجيد فضل الله إن منظمة صندوق إعانة المرضى قامت بطباعة أكثر من (220.000) مطبوعة للتوعية والوقاية من المرض بالتعاون مع وزارة الصحة الولائية والاتحادية وتوزيعها في إحدى عشر ولاية وذلك ضمن خطة المنظمة للمساهمة في احتواء جائحة كورونا.

من جهته قال د. محمد الأمين أبومنقة مدير الشراكات والمشاريع مقرر لجنة الطوارئ إن الصندوق يعمل مع لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية لدرء الوباء عبر عدة حزم، لضمان حماية المواطنين من الإصابة بالفيروس.

وقامت مؤسسات الصندوق بالولايات المختلفة بحملات تثقيفية وتوعوية للعاملين عن المرض وطرق الوقاية منه.

يذكر أن لجنة الطوارئ، لجنة دائمة بصندوق إعانة المرضى يرأسها المدير التنفيذي ومقررها مدير إدارة الشراكات والمشاريع، حيث وضعت اللجنة الخطة التحضيرية منذ إعلان وزارة الصحة دخول المرض للبلاد، وهي في تواصل مستمر مع الجهات الرسمية بوزارة الصحة والجهات ذات الصلة للتنسيق والعمل المشترك.

شارك الموضوع :



