أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020م

صحيفة السوداني :

“30” مليار جنيه جصيلة حملة حمدوك في”24″ ساعة

تسجيل أوّل إصابتين وسط النساء بـ”كورونا” في الخرطوم

“الحرية والتغيير” توصي بفتح التقديم لوظائف الخارجية

دخول الربط المصري للشبكة القومية للكهرباء

جولة لـ”السوداني” تكشف عن ندرة وارتفاع لأسعار السلع بالجزيرة

الغرامة عشرة آلاف لمخالفين لقرارات حظر التجوّل

“الخدمات المصرفية” تكشف أسباب فراغ الصرافات الآلية من النقود

“الصحة”: لا يوجد مستشفى مغلق بسبب”كورونا” في الخرطوم

“المالية” تعلن الاتفاق على توزيع إنتاج القمح على المطاحن

التحالف الحاكم يؤكّد دعمه لقرارات لجنة إزالة التمكين

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صحيفة الانتباهة :

الخطر يقترب..ارتفاع الإصابة بكورونا إلى”10″ حالات

الحرية والتغيير:”5″ أشخاص يتحكمون في القمح والوقود

استجابة واسعة لمبادرة”القومة للسودان” والتبرعات تتخطى حاجز الـ”50″ مليون جنيه

إغلاق مطاعم سياحية بالخرطوم”كسرت” حظر التجوال

الجيش: الأسماء التي يتمّ تداولها لشغل منصب وزير الدفاع تكهنات

“تعبان” يزور سلفاكير بعد شائعة إصابته بـ”كورونا”

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صحيفة المواكب :

تبرعات بالمليارات و”القومة للسودان”

الحكومة تدرس إعادة هيكلة مجلس السيادة

ارتفاغ غير مسبوق في الأسعار والتجار يشكون الكساد

أردول: مدير الموارد المعدنية مصاب بأمراض”سودان ما قبل الثورة

“الحرية والتغيير” تعلن دعمها لقرارات لجنة إزالة التمكين

مسار دارفور يضع”5″ مطالب في قسمة السلطة

اجتماع ولاية الخرطوم يؤجّل إضراب أصحاب المخابز

مداهمة مطاعم مخالفة للحظر وقرارات بإغلاقها وأحكام قضائية ضد المخالفين

جبريل إبراهيم لـ”المواكب”: الشعب السوداني في حاجة إلى حل مشاكله

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صحيفة حكايات :

السر قدور:”أنا مع إزالة التمكين ولن أوقف أغاني وأغاني”

رحيل شقيقة البطل عبد الفضيل الماظ

دخول كهرباء الربط المصري للشبكة القومية

حالة وفاة بالملاريا تغلق مستشفى بالخرطوم”24″ ساعة

الوزراء يتنازلون عن ثلث راتب أبريل

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صحيفة الصيحة :

الشعب ينتفض..”القومة للسودان”

رئيس وأعضاء مجلس الوزراء يتبرّعون بثلث الراتب

حالتا إصابة بـ”كورونا” وارتفاع الاشتباه إلى”140″

“كورونا” تحبط خطة إسرائيلية لإعادة طالبي اللجوء السودانيين إلى البلاد

الصحة: تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس”كورونا”

بدء تصدير”5″ آلاف رأس من الضأن للسعودية

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صحيفة التيّار :

مطالبة بمنح رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لممثل من دارفور

استجابة واسعة لحملة”القومة للسودان”

تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا

تأجيل إضراب أصحاب المخابز‏

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صحيفة أخبار اليوم:

حالتان جديدتان بالكورونا إحداهما بالمخالطة.

أصحاب متاجر يبلغون )أخبار اليوم( الإتجاه للإغلاق بسبب الارتفاع المتكرر للأسعار.

وزارة الطاقة والتعدين تطلق حملة لتعقيم )70( سوقا للتعدين التقليدي ب)14( ولاية.

عاصم البلال يكتب التحليل الاخباري: احذروا كوفيد ١٩ المولود بأسنانه.

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صحيفة الوطن:

تسجيل أول حالتي إصابة وسط النساء بفيروس “كورونا”

استجابة واسعة لمبادرة )القومة للسودان(

المهدي لـ )الوطن( : أنا بخير وشائعات مرضي أماني البعض

ارتفاع حالات الإصابة بـ )كورونا( إلى )10(

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صحيفة النيل الدولية:

اول حالتي إصابة بفيروس كورونا وسط النساء السودانيات

السفارة السودانية بالقاهرة :اكتمال وصول العالقين في منطقة السباعية

تدشين الدفعة الاولى لصادر الماشية للسعودية

حكومة الخرطوم تطلب مهلة 3 ايام لتطبيق مضاعفة أوزان الخبز

النيلين

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