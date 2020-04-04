لمس الزوجة دون شهوة .. هل يُنقض الوضوء؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: “هل لمس الزوجة دون شهوة يُنقض الوضوء؟”، أجاب عنه – الدكتور عويضة عثمان – أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية – قائلاً: إن لمس الزوجة دون شهوة لا ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم.

واستشهد أمين الفتوى، خلال فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فى إحدي المرات كان متوضئا وقبل السيدة عائشة وهو خارج من البيت ولم يعد وضوءه، وعلى هذا فإن لمس الزوجة دون شهوة لا ينقض الوضوء.

مصراوي

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