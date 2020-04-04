نجوم المجتمع مهام جديدة بامر الكورونا .. كاتب صحفي كاد يتسبب فى حريق المنزل .. ولاعب قمة يميل إلى إعداد وجبة الإفطار

قرار حظر التجوال بامر السلطات بداعي التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة حفاظا على سلامة الجميع من فيروس الكورونا ادى الى تغيير نمط حياة الكثيرين خاصة نجوم المجتمع بمختلف تخصصاتهم…

(1)

الفنان مبارك البنا أشار الى أن فترة حظر التجول قربته من أبنائه بشكل كبير نسبة لانشغالاته الكثيرة بسبب العمل وأصبح ملما مشاكلهم الصغيرة التي ظل يعمل على معالجتها من جانب آخر أكد الفنان مبارك البنا اتقانه للعمل بالمطبخ خاصة (الحلة) مما جعل أبناءه يطالبون بها بشكل يومي.

(2)

الإعلامي محمد عبدالقادر صاحب الزاوية المقروءة (على كل) بالزميلة اليوم التالي كاد أن يتسبب فى حريق المنزل بسبب عمل خبز منزلي وتعود التفاصيل بحسب محمد عبدالقادر في حديثه لكوكتيل أن فترة الحظر وطدت علاقته بالمطبخ والتلفاز لافتا الى انه حاول عمل خبز منزلي وقام بإشعال الفرن وجلس أمام التلفاز حتى احترق الخبز داخل الفرن ولو لا العناية الإلهية لكان المنزل قد احترق قائلا: لم اتوقف بسبب فشل أول تجربةن وحاولت مرة اخرى ونجحت لكن فشلت فى إعداد دمعة فراخ وحققت النجاح في تحضير وجبة فول مطبوخ.

الإعلامي المعروف أمير سيد أحمد الخليفة قال من مقر إقامته بعاصمة الضباب لندن إن الغربة فرضت عليه دخول المطبخ وأنه يجيد عدد من الأكلات لافتا الى أنه استثمر فترة الحظر في تجويد اللغة الانجليزية والروسية عبر مواقع تعليم اللغات.

(3)

اماالفنان الشاب عصمت بكري فأكد انه فاشل بالمطبخ لكن يميل الى نظافة المنزل مشيرا إلى أن فترة الحظر قربته من أبناء الحي بعد انقطاع دام طويلا بسبب المشغوليات.

(4)

ومن ناحيته قال مذيع قناة النيل الأزرق الفضائية حذيفة عبدالله إنه لا يفقه شيئا بعمل المنزل سوى ترتيب الأواني عقب غسلها بعد تناول الوجبات.

أما السموأل ميرغني الظهير الأيمن بنادي الهلال فأشار إلى ميوله الى دخول المطبخ بشكل منتظم لإعداد وجبة الإفطار التي يحرص على ان تكون وجبة غذائية مكتملة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومي داخل المنزل .

لكن محمد الرشيد لاعب وسط المريخ أشار الى ان كل ما يقوم به داخل المنزل (الونسة) ولا شيء غيرها لافتا الى ان شقيقاته حريصات على تلبية كل طلباته.

تقرير: تفاؤل العامري

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :



